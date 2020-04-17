永冠擬砸50億 台中港區建廠

全球風電產業景氣顯著復甦，鑄件大廠永冠-KY陸續接獲西門子歌美颯及三菱維斯特兩離岸風機大廠採購9.5MW～10MW大型離岸風機鑄件訂單，決定4月底向台中市政府遞件，提出台中港區建廠申請，總投資金額50億餘元，未來不單著眼於台灣市場，還要搶攻亞太市場。



永冠指出，政府推動離岸風機政策，促使西門子歌美颯及三菱維斯特兩大離岸風機製造廠為符合零件本土化政策，向永冠採購離岸風機鑄件，西門子歌美颯還在台中港區設離岸風電機艙組裝廠，永冠台中港區建廠計畫重新規劃為涵蓋鑄造、加工及噴塗三個工序的一貫廠，預計2022年完工啟用，投資金額也從原先35億元擴增至50億餘元。



永冠2016年規畫斥資35億美元，向台中港務公司承租台中港區土地建廠，遭當時台中市政府以發展觀光、休憩用地為由「暫停審理」。永冠2016年底與台中港務公司達成換地承租20萬平方米土地，但整個投資案打掉重練。



永冠主管指出，全球離岸風電產業景氣復甦，歐洲風電客戶訂單未受疫情影響，正常拉貨。產業機械及注塑機客戶上半年需求及出貨，也都依照計畫進行。永冠第一季原本規劃出貨至少36,000噸，因疫情攪局延後至第二季出貨，永冠大陸廠4月全面復工，規劃4月出貨1.4萬噸以上，第二季出貨可望優於第一季。



永冠因風電能源類鑄件需求大增，訂出今年出貨噸數目標18萬～19.6萬噸，比2019年實際出貨量16.4萬噸，成長10％～20％，改寫歷史新高。永冠主管表示，永冠今年出貨目標，尚未因疫情而做修正。



永冠大陸浙江及江蘇工廠配合當地政府防疫政策，2月延後復工，3月復工率提升，出貨噸數12,298噸，月增幅505％，年減12％，3月合併營收，5.76億元，月增567％，年減13.48％。第一季出貨24,222噸，季減退47％，年減26％，第一季合併營收11.3億元，年減27.19％，其中風電等再生能源類佔營收比重攀升至60.7％。