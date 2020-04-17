貿協辦論壇 提升台灣精品國際行銷力

新冠肺炎蔓延，全球經濟受到嚴重衝擊，各大經濟體紛紛封城鎖國，在經貿停滯時期，外貿協會特於17日舉辦「2020國際行銷大師論壇」，邀來台灣精品獎企業、品牌行銷達人葉明桂、權自強等大師分享行銷密技，吸引逾百人線下線上同步觀看，藉此協助台灣精品廠商趁機蹲馬步，跟上全球行銷的腳步。



貿協秘書長葉明水在揭幕指出，全球疫情嚴峻，許多國際活動被迫延期或取消，貿協趁此全力推動數位行銷，協助企業擴大數位貿易，包括從去年就著手籌備「線上數位精品館」，透過「VR技術及3D建模」將第28屆獲得台灣精品獎的418件產品數位化觀展。

未來貿協將持續辦理線上展覽及線上國際記者會，鎖定醫療生技、智慧機械、電子資通訊、運動居家及運輸五金等五大產業，並將進一步與CNBC及BBC等國際合作，製播產業形象影片，對全球放送，全力協助台灣精品企業與國際接軌並提升競爭力。

貿易局副局長李冠志則指出，疫情來的又急又快，台灣及時規劃口罩產能擴充，此次情勢給企業審視，在全球分工架構下，如何兼顧國內產業需求及供應鏈維持，也給一個形塑台灣值得信賴的機會。

廣告鬼才葉明桂現場大談如何打造品牌，他在廣告界30年曾成功打造麥斯威爾咖啡、左岸咖啡館、茶裏王、高鐵、全聯等50個著名品牌，他特別以APPLE與OPPO兩大完全不同客群的手機為例指出，打造品牌鐵粉很重要，不管多貴都會買，精闢分析獲現場聽眾極高迴響；而值全球疫情罩頂，生意難做，李奧貝納首席品牌體驗長周子元則認為，議題行銷、打造消費者鍾愛的品牌是另一條路，像Z世代的消費主流是什麼，就是疫後暢銷商品。

而數位行銷達人權自強則以善用數位平台為例指出，臉書粉絲團的TA與命名很重要，才能進一步活化及節省行銷費用，並提供完整操作技巧，可望帶領台灣精品企業釐清品牌屬性及客群，讓台灣更多優質企業品牌行銷不落人後。