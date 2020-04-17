製造業紓困 經濟部：工業區租金緩繳1年或減收2成

因應國外疫情擴大對產業的衝擊，經濟部今天表示，提供工業區內承租土地、建物及國有房舍者租金緩繳1年或減收2成，二選一，而加工出口區內事業單位的土地租金也緩繳1年或減收2成，一樣二選一。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊經濟，行政院下午召開紓困振興方案「紓困挺製造一起度難關」記者會，行政院政務委員龔明鑫、經濟部次長林全能、經濟部工業局局長呂正華出席。

經濟部指出，因應歐美等主要消費市場疫情擴大對產業的衝擊，提供工業局轄管工業區內承租土地、建築物或國有房舍者土地租金緩繳1年或減收2成，二擇一。另協助承租購土地或廠房建築物者，其公共設施維護費可以減半收取。

經濟部表示，對已申請污水處理聯接使用廠商，使用費緩繳1年，分3年平均攤還，免計收滯納金及延遲利息，已經陸續開始受理申請，直接向當地工業區服務中心申請即可。

另外，針對加工出口區部分，經濟部也提供區內事業單位，土地租金緩繳1年或減收2成，二擇一、展延投資建廠期限、污水處理費緩繳1年、營收衰退30%者，管理費緩繳1年等協助，此4項紓困措施均免息，已開始受理申請。

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