需錢孔急！觀光業者累計申貸25億

新冠肺炎疫情持續，看不到底，觀光產業面臨風雨飄搖的低谷。交通部觀光局17日最新統計，不僅旅行業營運及薪資補貼，預審核定金額逾1.2億元、旅館業必要營運及薪資補貼，預審核定金額也有1.2億元。而且觀光業者已有349件申貸成功案件，累計融資貸款金額逼近25億元！

在紓困1.0的部分，觀光局指出，截至4月16日止，「陸客提前離境補助」已全數核撥24家旅行社所提出之47團申請，共計核撥約194萬元。「旅行業停止出入團補助」已受理698家旅行社，提出5,938團申請，核撥金額約1,300萬元。「入境旅行社紓困補助」已受理106家旅行社提出1,931團申請，核撥金額逾2,745萬元。

至於在「觀光產業人才培訓」，關光局說，已包括旅行業、導遊及領隊人員、旅宿業、觀光遊樂業等各公協會提案，共計147案審核通過，預計有逾2萬人受惠，核定補助金額約4億元。值得注意的是，觀光業者融資需求不低，觀光局統計，已有349件申貸成功案件，其中包括219家旅宿業、128家旅行業及2家觀光遊樂業，融資貸款金額24億9,860萬元。

至於在紓困2.0方面，業者極為關注的營運與薪資補助，旅行業、旅館業申請金額均已站上億元大關。觀光局統計，「旅行業營運及薪資補貼」方面，已受理320家旅行社申請，預審核定金額約1億2,225萬元。「旅館業必要營運及薪資補貼」方面，也已受理18家旅館業者申請，預審核定金額約1.2億元。

另外「民宿業者紓困補貼」，觀光局說，已受理20家民宿業者申請，預審核定約135萬元。「觀光遊樂業營運及薪資補貼」已受理24家觀光遊樂業申請，預審核定金額約480萬元。還有「導遊、領隊及隨團服務人員生計費用補貼」，關光局也提到，已受理17名，預審核定金額17萬元。

延伸閱讀

壽險業降租救企業 紓困47家觀光服務業最多

恢復商機！2.0版振興計畫 觀光局編54.5億元

觀光紓困2.0 旅館營運負擔補貼 最高1,800萬