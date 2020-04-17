富旺2020大舉推案預售與成屋 總銷逾90億

無畏疫情短暫逆風，富旺國際（6219）如期推案！富旺董事長林正雄今（17）日在股東會後指出，富旺今年將大舉在全台各地推案，布局包括新竹、雲林、台中、高雄等地，預售案與新成屋總戶數超過1,200戶、總銷金額預估逾93億元。

這波疫情更激發台商返台投資設廠的決心，帶動全台工業區土地持續熱銷。富旺在桃園南崁、彰化、台南、高雄等縣市都擁有工業區土地，目前銷售也有大進展，近期可望再處分多筆工業區土地，預期處分利益可觀。工業區土地已成為富旺的金雞母。

富旺國際建設事業處總經理林宗毅表示，今年520檔期預計一口氣推出7個預售案，目前都在潛銷預約中。其中，新竹湖口將推出3個預售案，包括「站前大時代」AB區，14戶別墅產品，總銷1億元、「富時代」54戶大樓產品，總銷2億元、綠園段62戶別墅產品，總銷4.6億元。

台中部分包括西屯區台灣大道與至善路口「阿羅哈客運」舊址案，規劃195戶大樓產品，總銷23億元，目前潛銷預約超過150組；台中沙鹿區「心海城」大樓案，總戶數179戶，總銷9.3億元。

此外，雲林縣斗南鎮「斗南湛」、雲林縣斗六市明德段雙建案，產品分別是71戶大樓與62戶別墅，合計總銷8.6億元。

至於高雄楠梓區藍田西段與援中段雙建案，都是大樓產品，總戶數418戶、總銷近25億元，預計928檔期進場。這也是富旺首度揮軍高雄房市推案。

富旺去年EPS1.3元，年增率高達83％，今日股東會通過108年度第四季每股配息0.652元。富旺108年度共配息兩次，合計每股配息1.1714元，配息率高達九成；富旺今日盤中股價最高漲幅達2％，目前成交量超過2,500張。