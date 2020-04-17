餐飲集團不畏疫情 新品牌籌備不停歇

疫情影響餐飲業績，連鎖餐飲業者2、3月營收反映台灣內需的低迷，但仍有不少集團如六角、王品、漢來、豆府等持續籌備新品牌上陣，靜待疫情過後的黎明。

台灣防疫成果備受國際讚譽，民眾自我健康管理意識強，難免衝擊餐飲業營收表現，2、3月營收呈現低谷，反映出台灣餐飲內需的「黑暗期」，但各大餐飲品牌仍樂觀看待後市，籌備新品牌的腳步並未停歇，今年展店動能也持續。

六角餐飲集團悄悄推出「美利河」美式越南料理新品牌，已分別在新竹和新北各展1家店；而旗下主力品牌「日出茶太」全球前2月淨增店數已超越去年首季，第1季展店家數上看百家，擴張力道比往年同期強勁。

王品已在台灣籌備新品牌「薈麵點」，專攻麵食市場，是王品再次進軍中式菜系，首店落腳台中，臉書粉絲專頁上，則敘述該品牌自2019年初開始籌備，由一群7、8年級生共組的團隊。

王品表示，2020年台灣將持續展店，預估將推升總店數來到300店以上，而3月已開幕的新品牌「和牛涮」首度跨入吃到飽火鍋市場，2月試營運期間業績報喜；王品近年逐步嘗試泛中餐菜式，逐漸看見成績。大陸事業群則鎖定西餐、日料、中餐發展，中餐新品牌「鵲玥」則在上海徐家匯太平洋百貨開出首店。

漢來美食今年展店計畫持續，除了旗下上海湯包會陸續拓展據點外，還預計在7月後推出2個新品牌，漢來美食透露，新品牌將分別聚焦「雞湯」、「烤鴨」相關料理。

旗下有「涓豆腐」等品牌的豆府旗下共有46間餐飲據點，有44家都在百貨商場，去年豆府集團展店12間，今年原先規劃展店達14至16間，但仍要看疫情狀況，目前上半年3家已在動工，會按照時程開出，其中包括一家新品牌「燒肉」，首店將落腳新竹巨城。

延伸閱讀

快活不下去！餐飲等服務業績慘跌7到9成

住宿餐飲、零售 2月僱用減2.2萬人

疫情之下 宅當道 飯店餐飲外帶外送搏商機