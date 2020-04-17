疫情衝擊鋼鐵需求 中鋼展望轉為負向

疫情蔓延，全球經濟活動跟著放緩。中華信評今天表示，未來3到9個月，鋼鐵需求將受抑制，預期會影響中鋼營收與產生現金流能力，把中鋼評等展望由「穩定」調整為「負向」。

中華信用評等（中華信評）表示，因為鋼鐵需求與經濟增長之間具有高度相關性，各國政府因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發採取的措施已使許多經濟活動陷入停滯。

中華信評推估，今年全球經濟成長率將由去年2.9%放緩到今年0.4%，台灣也將從去年2.7%下滑到0.8%，主因是外部環境處於疲軟狀態，預期今年鋼鐵需求將大幅下滑。

中華信評認為，未來3到9個月，鋼鐵需求將受到抑制，進而削減中國鋼鐵股份有限公司（中鋼）銷量，迫使鋼品均價回落，預期中鋼2020年信用指標將會惡化，隨著營收減少、產品利潤率逐漸縮減，公司營運現金流量產生能力可能大幅滑落。

中華信評今天調整中鋼長期發行體信用評等，展望由「穩定」調整為「負向」，確認中鋼發行體信用評等為「twAA-/twA-1+」，以及同步確認中鋼無擔保公司債的債務發行信用評等為「twAA-」。「負向」展望反映中鋼信用指標可能在今年惡化，以及該項指標最終恢復時間點、強度，衍生的下行風險。

中華信評預期，汽車、營建、工具機、家用電器、造船等與鋼鐵需求高度相關的產業，需求將會萎縮。雖然台灣營建活動仍然活躍，加上發電產業需求增長，台灣鋼鐵需求可能較全球更具韌性，但仍然無法抵銷出口市場的疲軟狀態，因此，中華信評預期，中鋼將連2年面臨銷售量衰退，預計中鋼繼去年銷售量較前年減9%後，今年將進一步下降7%到11%。

在這段經濟衰退期，中華信評認為，亞太區鋼鐵供過於求情況將會加劇，儘管日本、韓國、印度近期可能減產，但中國粗鋼產量今年2、3月仍維持在偏高水準，並未受到疫情影響，加上中國政府出口退稅率上升，預估今年中國鋼鐵出口量可能明顯增加。中華信評認為，中鋼在亞太區出口市場競爭壓力將日益升高，進一步導致銷售價格、產品利潤率下滑。

中華信評認為，中鋼今年信用指標惡化似已無可避免，預期中鋼今年本業現金流量（FFO）將減少23%到28%，考量中鋼較低的營運現金流量、較高的資本支出需求，將限制中鋼今年降低借款的可能性。中鋼FFO對借款比，將從2019年的13.6%降低到2020年9%到12%。

中鋼為台灣規模最大且唯一的一貫作業煉鋼廠，2019年未計利息、稅、折舊及攤銷前的利潤（EBITDA）為新台幣487億元，去年國內市占率超過5成，粗鋼年產能約為1600萬噸。