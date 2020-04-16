確定了！漢來大飯店宣布全體減薪18％

漢來大飯店今晚（16日）宣布，為尋求更長的續航力以安渡這波疫情帶來的衝擊，飯店全員上下共商度過危機的良方解藥，基於漢來飯店侯創辦人過去以來對員工無微不至的照顧，在幹部的研議下提出全員減薪18%，並取得全體同仁一致認同，同舟共濟渡過這波史無前例的疫情風暴。

漢來指出，新冠肺炎疫情爆發近3個月，世界各國都受到波及，台灣防疫雖控制得宜，但受全球封城、經濟活動趨緩影響，造成觀光產業重創，其中尤以旅宿業衝擊最大，全台除渡假地區之外，飯店住宿率均滑落至2成以下，高雄旅宿業亦無法倖免，漢來大飯店一直是高雄觀光飯店的龍頭品牌，面對此波疫情，漢來大飯店總經理林子寬表示：「這次疫情因為是全球風暴，嚴峻的程度遠勝過17年前的Sars，Sars是V型反轉，這次應該會是另一種U型反轉，只是Ｕ型的底部會持續多久，目前仍無法預測，因此企業經營必須超前部署。」

為體恤員工生活需要，漢來飯店侯創辦人特提供個人資金，無息貸款所減薪資之8成給有需要的員工，避免影響員工必要的生活所需，待疫情和緩後分24期攤還；而為鼓勵家有老小或有私務需要料理的員工留職停薪，這段期間飯店也將提供每人每月5,000元的生活津貼，並代支付勞健保規費，使員工勞健保不中斷，不影響員工未來權益。此外，屆齡退休同仁可提前辦理退休，待疫情和緩後，優秀員工再回聘繼續為公司效力。

林子寬強調：「企業的永續經營，必須建立在勞資和諧的基礎上，一方面資方應給予員工全方位的生活照顧，和穩健的職場發展願景，另一方面員工對企業品牌要有強烈認同與榮譽感。這次疫情雖然還看不到盡頭，但透過勞資同舟共命一起努力，期待風暴平息曙光再現，積蓄量能為台灣、為高雄再創另一番觀光榮景！」

（中時 何書青）

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