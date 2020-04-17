兩岸與國際空運載客量 僅剩0.89％

新冠肺炎疫情嚴重影響航空客運業務，根據民航局最新統計，兩岸與國際客運航線過去一周（4月9日至15日）載客人次僅剩10,033人次，與去年12月及去年4月平均值相較，減幅都是99.11％，就是只剩0.89％人次；其中以兩岸航線旅客最多，共2,583人次，占25.75％。



因應市場變化，民航局開放國籍航空公司客艙載貨，長榮航空搶得頭籌，已在本周提出波音777與波音787-9/787-10兩型客機申請，並完成演練測試，預計17日就可通過審核，正式取得營運許可。



華航表示近日也會提出申請，但坦承實際裝運機會不大，主要是客艙載貨需要採用人工搬運，外站配合度低；另華航有18架全貨機，不像長榮航僅有5架，因此除非是有攬到好價格的輕貨，以客艙載貨機會不高。



過去一周兩岸客運航線共飛了151架次，航班取消率60.70％，與去年12月平均值相較減85.85％，與去年4月平均值相較減85.93％，載客人次則減98.32％與99.39％。載客人次第二名的是美國線的1,794人次，第三名是日本線的1,085人次，第四名是港澳線的631人次，第五名是加拿大線的457人次。



華航在兩岸客運航線雖然五個航點都有持續派機飛行，但因旅客人次太少，上周松山-浦東僅有一個航班收客，其餘都僅收貨，本周預計也僅有一班收客。中國國際航空全部航班都僅收貨不收客，中國南方航空與中國東方航空則維持客貨都收策略。