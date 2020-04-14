疫情衝擊運量減5成 高捷日運量剩9萬人次

新冠肺炎疫情延燒，民眾減少外出及消費，高雄捷運運量大受衝擊，下滑5成，原本平日逾17.5萬運量跌到剩約9萬人次，假日更少。高捷預估今年第一季比去年同期收少約1.2億元。

依高雄捷運股份有限公司數據，營運進入第12年，運量從過去平日約7萬人次成長到每日17.5萬人次，營運也轉虧為盈。但近來受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，運量腰斬，平日剩約9萬人次，假日約8萬人次，高捷視運量彈性拉大班距因應。

高捷總經理張修齊表示，受疫情影響，高捷近兩個月來經營慘澹，運量減少4成；4月份確診病例增加，捷運運量足足少了5成，今年第一季票收比去年少逾1.2億元。

張修齊表示，以往假日是高捷最忙碌的時候，外出休間運量會有增加1到2成，逢連假或節慶都爆量。目前假日列車乘客稀稀落落，讓通車12年的經營努力，這回運量受疫情影響幾乎打回原點。

市府交通局主任秘書黃榮輝指出，疫情衝擊固然很大，但也有部份來自於國際油價急跌，民眾改以自有交通工具代步。至於高捷向交通局申請紓困方案，包括水電補助、租金、房屋及地價稅減免等，交通局將召集相關單位研商後報向中央爭取紓困。

高捷通車12年來，年運載量已超過1億人次。高捷勇於接受各類新技術的引入、創新與應用，去年即榮獲台灣服務業奧斯卡獎的「第17屆遠見五星服務獎-軌道運輸業」，以及中華智慧運輸協會頒發的「2019年度智慧運輸產業創新獎」兩項大獎，肯定高捷在服務與技術的軟、硬實力多年的耕耘成果。