國瑞林永裕：別對國產車妄自菲薄

國瑞汽車總經理林永裕表示，台灣生產的汽車不怕與進口車競爭，國瑞生產的Altis被譽為「神車」絕非浪得虛名，品質獲得日本母廠高度評價，過去十年外銷中東超過50萬輛，連對車相當挑剔的中東買家都買單，台灣民眾不需要對國產車妄自菲薄。

國瑞汽車是台灣最大的汽車製造廠，由日本豐田汽車集團與台灣和泰汽車合資成立，2014年曾締造汽車製造20萬輛的里程碑，迄今無其他車廠能望其項背。而國瑞生產的豐田品牌Altis車款，2009年起更整車外銷中東海灣國家，迄今累積外銷量超過50萬輛。

面對近來部分網紅、民意代表，只憑刻板印象就批評國產車不長進，更輕易說出取消進口車關稅、不要再保護國產車的言論，聽在林永裕耳裡相當不服氣，直言國瑞生產的車一直在進步，品質絕對經得起考驗，不怕與進口車競爭。

林永裕指出，豐田每年對全球生產基地會進行品保監察活動，從生產線上隨機抽查20輛車，針對3,000的項目進行嚴格的評價，去年國瑞的中壢、觀音兩座工廠都獲得「零缺點」的最高評價，其中生產Altis的中壢工廠更是連續三年獲此殊榮。

不止日本肯定，國瑞生產的Altis從2009年開始輸出中東海灣國家，要知道中東買家對汽車是出了名的挑剔，台製Altis能取代日製車，證明國產車的製造水準。林永裕指出，一輛75萬元的國產車，要做出要價超過200萬的進口車水準絕非易事，但國瑞辦到了。進口車有經濟規模的低成本優勢，加上低進口關稅撐腰，國瑞生產的Altis仍連續19年高居台灣銷售NO.1，顯見台灣消費者對國產車仍相當肯定，也對於高CP值國產車具有極高需求。

林永裕說：「神車，可不是那麼容易造出的！」是經過種種的努力，造就今日市場上對於Altis實用、耐用、開不壞的印象，中東買家不惜多花點錢也要買國瑞生產的Altis，就是衝著高品質與保值度高的優勢。

林永裕認為，台灣發展汽車工業，大家應該要著眼於能帶來多少「附加價值」，只是用引擎、變速箱能否自製來評斷台灣是否需要汽車工業，「根本是劃錯重點！」他指出，台灣發展汽車業的過程中創造出10～30萬的就業人口、每年高達5、6千億元的產值，近年更培養出汽車電子這個具競爭力的「附加價值」；如果現在就放棄汽車業，不僅業界過去六、七十年努力將化為泡影，更遑論未來台灣要參與、發展電動車的可