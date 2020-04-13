兩威脅 北市畫廊業6月前恐賠10億

疫情重創畫廊業，據台北市藝術產業協會最新疫情調查，畫廊業者營收平均下滑53％，推估6月底前，畫廊業合併損失至少10億元！疫情對畫廊業有兩大威脅，一是後期資金斷流的風險，二是藝術家無法在畫廊獲得生活挹注，畫廊業者期待政府可以先補助半年渡難關，並提高對藝術家的紓困，否則可能形成一波畫廊倒閉潮。



台北市藝術產業協會理事長陳菁螢強調，視覺藝術和表演藝術產業不同，無法用量化售票或展覽型售票公司的數據做指標，且畫廊投入長期資金通常大於短期日營收，因此建議降低申請門檻，從寬認定；再者，視覺產業比其他產業復原慢，除短期疏困，也希望協助策劃線上或實體活動維持市場活絡，加強區塊鏈推動，或建制產業AI升級等計畫。



疫情正加速畫廊業嘗試線上展銷，約60％畫廊認為網路行銷可以帶動營收，約81％畫廊認為可提升10％～30％營收。



防疫期間，畫廊業者除了相繼取消或延後展覽、藝博會，據調查，逾1／3畫廊縮短營業時間，也有7家畫廊暫停營業。預估在6月底前，有一半以上畫廊營收下滑將超過50％，甚至有5家畫廊評估營收將歸零。



台北市藝術產業協會表示，若依據文化部「台灣文化創意產業發展年報」近年畫廊產業平均營收推估，2020年上半年台灣畫廊產業營收損失至少超過10億元。這份疫情產業影響報告是針對全國約200家畫廊在3月28日至4月8日所做線上調查，回收率25％，半數以上畫廊預期，疫情影響時間將長達一年。有高達69%的畫廊表示會去申請文化部紓困計畫。