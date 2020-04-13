搶會員經濟 超商雙雄各出奇招

搶攻會員經濟，超商雙雄頻頻過招！繼三月7-ELEVEN自有支付工具「OPEN錢包」擴大到集團逾5,800個通路皆可使用，讓OP點數及整體會員效益更擴大後，全家本月也宣布以「點數銀行」推出兩大新服務，包括全家點數可直接折現，以及4/22起點數可異業兌換，要打造會員跨界生態圈！



全家最新統計已有近1,200萬名會員，會員總數穩居四大超商第一，2019年全家會員貢獻全家營收更達4成。而跟會員經營息息相關的，正是點數的累積跟兌換機制，能否讓顧客覺得有感，藉此強化會員使用頻率及黏著度。



為放大點數價值，全家去年就預告將持續擴大會員點數可使用場景，今年正式推出兩大新服務，一是4/8起全家點數可在消費時直接折現（2020年1月開始累計的點數皆可），只要於結帳時使用全家APP，不限任何支付方式（包括現金消費亦可）都可用300點折抵1元。



從超商有集點制度以來，初期以肖像類商品兌換為主力，之後陸續發展出衛生紙、鮮奶等更實用的民生用品，甚至還有家電換購、用點數玩遊戲、捐點數做公益等多用途。不過，對部分消費者而言，直接折現仍是最簡單、有感的回饋方式。除了全家以外，萊爾富、7-ELEVEN也都相繼推出點折現功能。



二是4/22起全家點數將跨出便利商店跟旗下大戶屋餐廳，推出點數跨業兌換功能。全家表示，未來全家會員可用點數兌換Line Store、屈臣氏、亞洲萬里通、KKBOX、iRent等，橫跨生活旅遊、金融理財、購物平台、零售藥妝、遊戲影視五大業態的商品，今年也預計擴大到銀行、壽險、線上購物通路等，期藉此達到異業資源整合、相互導客之效，未來還將規畫進行點數交換。



7-ELEVEN則表示，從2014年起建立OPEN POINT會員制度以來，就已展開跨產業、跨通路合作，目前可累、兌OPEN POINT點數的業態廣泛，包含銀行、百貨、航空、高鐵、電信、社群軟體、網購，以及其他零售通路等，總共26個平台、超過7,000個通路。



此外，同樣瞄準點折現的需求，7-ELEVEN今年1月1日起就開放會員結帳時，只要靠卡（icash2.0）、刷條碼（OPEN錢包、icash Pay），就可直接使用OPEN POINT點數折抵當筆消費，推出迄今點數折抵金額已較去年同期（須兌換成購物金）成長超過50％、使用人次也成長20％，小七並預告下半年點數服務將再進化。