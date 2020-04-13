三星退出LCD面板 面板供應鏈更分散

三星顯示器日前通知客戶，到今年底將結束LCD面板供應，引起業界震撼。三星過去約有四成電視面板由集團供應，在QD-OLED面板量產之前，將全數向外採購，除了現在華星光電、京東方、友達三大供應商之外，也會向群創、夏普和LGD購買面板，未來面板採購將更分散。

WitsView研究部副總邱宇彬表示，三星顯示器將退出LCD面板生產，外購面板數量龐大，基於面板穩定供應的考量，三星採購策略會更分散。目前三大面板供應商華星光電、京東方、友達的採購數量都會增加，友達是三星在高階電視面板的主要合作夥伴，未來在中高階產品的合作會更緊密。

此外，過去幾乎沒有合作的面板廠，像是LGD、夏普等等，未來也都有機會加入供應行列。其中夏普旗下的廣州SIO 10.5代廠將量產，也積極和三星尋求合作。廣州SIO 10.5代廠是中國第三座量產的10.5代廠，還沒量產就遇到了65吋、75吋面板價格崩跌的窘境，因此除了65吋之外，也規劃了55吋、甚至32吋等其他尺寸產品，分散產品線。

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