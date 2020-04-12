電影業7月開戰 每周20部新片廝殺

疫情最糟時刻已過，隧道盡頭的光出現了？全球影業龍頭好萊塢上周宣布商業大片全新定檔日期，打頭陣的億萬編導諾蘭新片《天能》等，自7月中旬起陸續推出，聚焦暑假、聖誕節兩大檔，立即引爆各國影片搶檔卡位大混戰！在台灣，7月起每周近20部片參戰，國片排片密集度高、每兩周一部好萊塢強片上，廝殺慘烈前所未見。

好萊塢粗估，隨著原定春季、初夏上映商業大片延檔，全美戲院全年票房恐蒸發40％。按SARS經驗推估，若疫情在4、5月達高峰後趨緩，經過恢復消費信心的緩衝期後，可望迎來首波遞延消費大潮，大約從7月起，想要社交、解悶、娛樂的人流將開始進戲院，片商將力拚至少保住剩下60％以上票房進帳。

疫情相對穩定的台灣，業界發現有可能提前復甦跡象，據戲院公會統計，全台票房、人次2月下跌逾35％，3月大跌近七成，4月上旬估只剩一、二成，但上周末出現止跌回溫情況，角頭音樂紀錄片《我不流行20年》11日在台北信義威秀影城賣出防疫以來梅花座首場滿座，本周持續在全台上映，6月也開始有國片出籠搶市。

樂到家娛樂總監莊啟祥表示，台灣防疫期間少了好萊塢強片，國內戲院每周上片量約10～15部，主要靠回鍋舊片與獨立片商撐場，比起平常每周上片15～18部，減少近1／3，但7月後在好萊塢片歸隊效應下，每周新片上片量可能爆衝到16～20部。

好萊塢指標大片預計還有8月的DC超級英雄首作續集《神力女超人1984》，11月的漫威超級英雄電影《黑寡婦》、《007生死交戰》，以及12月湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》等，押寶在暑假、聖誕節檔上映。

國片也有逾10部上陣，包括6月的瞿友寧監製BL片《刻在你心底的名字》、改編九把刀原著台港片《打噴嚏》，8月的導演陳玉勳《消失的情人節》、純愛片《可不可以，你也剛好喜歡我》、恐怖片《馗降：粽邪2》，以及秋季上映紀錄片《十二夜2》、跨年檔的《壽司店傳奇》等，大製作預算破億元的有《打噴嚏》、《壽司店傳奇》。

傳統上，好萊塢暑假檔從5到8月，國片為避風頭集中在8～9月，但今年疫情打亂片商布局，出現國片、好萊塢片在重要檔期密集發片強碰，淡季縮短下半年幾無冷場的現象，8月就有5部以上國片上映，連韓國大片《屍速列車2》也搶在8月登台，七夕情人節、端午節連假，是國片經營重點。