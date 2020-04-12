國揚再孵小金雞 漢神百貨邁向IPO

已轉型為控股公司的國揚實業，上周和工信、和桐同步公告將公開標售「大南港案」土地後，國揚實業總經理彭邵齡首度透露未來集團規畫表示，若成功處分大南港土地後，將布局民生相關產業，也會伺機對外策略聯盟，並將加碼漢神百貨持股比例、朝IPO努力，會是集團繼國揚、漢來美食之後第三家IPO的小金雞。

國揚創辦人侯西峰領軍的國揚集團，旗下已有國揚、漢神百貨、漢來飯店、漢來美食、漢神資產五大核心事業，尤其在2016年以165億元脫手高雄「漢來新世界中心」給台壽保之後，現金飽滿，近年一直在物色下一個投資標的；如今若大南港土地再成功處分，現金將滿水位，下一步如何布局，令人矚目。

彭邵齡表示，侯董規畫國揚下一個目標，將布局民生相關產業，與集團五大核心事業願景互相呼應。國揚已轉型為控股公司，下一步會整合專業經理人內部創業，類似寶佳機構模式，在市場上開枝散葉；另外目前已有神揚建設、上揚國際資產兩家100％持股子公司，分別開發總銷35億元「微笑時代」、北市中正區「新隆國宅海砂屋都更案」兩筆開發案，及「松山路都更案」，近年已陸續貢獻國揚營收和獲利。

彭邵齡指出，國揚也將朝向策略聯盟化，以擴大控股規模，會伺機加碼漢神百貨、漢來飯店、漢來美食的持股；其中，漢神百貨正積極擴大布局，將領軍旗下品牌漢來海港、漢來上海湯包、漢來蔬食等，進駐台中洲際娛樂商城，營業面積會有5萬多坪，現正請照，而漢神百貨正朝IPO方向努力，會是集團繼國揚、漢來美食之後第三家IPO的小金雞。

至於漢來飯店，預計2021年底台肥C2據點將取得使照，2022年開幕營業；漢來美食去年EPS高達7.2元的新高紀錄，預期也將大方配息。

彭邵齡表示，若大南港土地成功標售，國揚將加碼在漢神百貨等集團事業的持股比例，也會伺機對外策略聯盟。 彭邵齡表示，2020年國揚本業將有大爆發，總計有總銷30億元「南方莊園」、70億元「國揚矽谷」、22億元「翡翠森林三期」三大案完工，交屋量達130億元；但營建業在IFRSs新制下，每年業績難免起伏，因此國揚必須積極朝控股公司轉型。