連鎖餐飲凍未條！ 促降紓困申請門檻

疫情重創台灣內需，除航空、觀光與飯店業受災嚴重，餐飲業亦自4月起進入寒冬，多家知名連鎖餐飲業者表示，政府雖已對餐飲、零售等服務業提出紓困計畫，但「緩不濟急、不切實際」，業者強烈呼籲政府以行政命令要求房東降租，並降低申請門檻、直接補貼員工薪資，否則連鎖餐飲業很快就會掀起一波裁員關店潮。

多家連鎖餐飲業負責人表示，餐飲業最重要成本是：房租、人事與食材，近年台灣餐飲業因競爭激烈，業績衰退三成就很難打平，為確保食物品質，食材成本不易降，只能從租金與人事成本著手。

業者因此建議政府進一步擴大賦稅優惠與房租減免，同時比照美國、澳洲、東南亞或香港紓困作法，不設門檻直接補助餐飲從業人員薪資，「保住員工飯碗才能確保產業不致崩盤」。

經濟部雖已擬定針對餐飲、零售等服務業紓困再加碼，將提出百億元薪資補助方案，政府將每月補助原薪資五成，每月上限為兩萬元、共三個月，範圍包括餐飲、婚紗、百貨、會展等，最快4月啟動。惟餐飲業者表示，絕大部分的餐飲業者衰退幅度介於25％至35％之間，少數則近五成，自然無法申請，業者並表示，如果業績掉五成，「餐廳根本撐不了三個月」。

另勞動部雖也推出補助方案，但僅限自營工作者，且月薪24,000元以上，仍無法得到補貼，餐飲業者表示，連鎖經營的餐廳無法申請此一補助，且連鎖餐飲正職人員薪資皆超過這個標準。

代理經營TGI FRIDAYS星期五餐廳與德州鮮切牛排的北軒餐飲集團副董事長邱泰翰表示，餐飲業者申請紓困貸款十分困難，台灣的銀行對「純餐飲業者」的授信原本就保守，目前紓困貸款也必須有連帶保證人才能申請，餐飲業者借不到錢，只能拚命殺價流血促銷拚現金。

邱泰翰與多家不願具名的連鎖餐飲企業負責人表示，所有餐飲業業績衰退金額加總實不亞於觀光飯店，但是政府目前紓困方案能照顧到的餐飲業勞工比重其實很低，在可見的未來，龐大的租金以及薪資支出壓力只能讓業者選擇出售營運主體或者直接歇業，服務業的失業率會持續上升。