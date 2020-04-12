風光30載 世貿聯誼社中餐廳5月吹熄燈號

經過審慎考量，位在台北市信義區國貿大樓34樓的「世貿聯誼社中餐廳」，在3月上旬傳出暫停服務二個月後，如今已決定繼33樓「世貿33」婚宴會館之後於5月底歇業熄燈，立足市場30年，擁有不少忠誠「貴客」並建立頂級高端餐飲品牌形象的「世貿聯誼社中餐」自此退出市場。

世貿聯誼社總經理張所鵬表示，世貿聯誼社中餐廳決定結束營運後，留下的原樓層將自即日起對外招租，目前設定的首要對象為有意在台北市信義區經營高樓景觀餐廳的國內外餐飲或飯店集團，其次則是比照33樓將改裝為商辦樓層，爭取企業承租進駐。

世貿聯誼社中餐廳占地751坪，規畫有四間知名設計師設計的VIP貴賓廳、中型與小型包廂各六間，以及開放式用餐區，每個餐期可同時接待280位客人用餐。張所鵬表示，整個樓層若出租給餐飲或飯店集團，「一口價」月租金250萬元，同時餐廳內既有硬體裝潢、廚房設備，以及桌椅餐具，一律無償免費移轉，「只要團隊人員進駐，馬上就可開業營運」。

有別於一般百貨商場，張所鵬說，為確保運作流暢與顧好品質，世貿聯誼社在國貿大樓地下二樓設有採購進貨區、倉儲區，以及冷凍與冷藏區，餐飲集團進駐34樓後亦可承租使用。

同時身兼國貿大樓執行副總的張所鵬表示，如果企業有意承租為辦公樓層，則每坪租金落在3,700元，國貿大樓會依承租企業需要負責改裝。

「誰先簽約就租誰」，張所鵬說，國貿大樓對34樓未來作何用途目前採開放態度，餐飲集團要租或企業租來當辦公室，就看誰先談定。

成立於1990年的世貿聯誼社營業至今年滿30周年，過去一直是全台最高檔的餐飲會所，其股權與國貿大樓一樣，由元大集團持有七成、 外貿協會持有三成，而世貿聯誼社則由元大集團主導經營。

為迎合市場改變，世貿聯誼社2019年作了二項重大改變，其一是因應少子化與婚宴市場供需失衡，在去年初宣布退出婚宴市場，將33樓宴會廳改為辦公室，另外則是取消會員制，全面向大眾市場開放。