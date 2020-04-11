外送平台後進者突圍不易 學者建議三大關鍵

外送市場興盛，不過，又有業者宣布退出台灣市場。學者認為，後進者突圍不易，業者應思考做出差異，像是提升外送品質、優化外送員勞動權益，或許將是成功立足的關鍵。

宅經濟興起，外商、本土業者先後進入市場，街頭常見身穿著不同顏色制服的外送員騎著機車呼嘯而過，由北到南合作餐廳激增。爆發肺炎疫情後，更推升外送產業發展，進入戰國時代。

外送平台以Foodpanda、Ubereats兩大龍頭業者，兩者合作餐廳均突破萬家，foodpanda2012年進軍台灣，外送版圖從台北市開始，相較於2018年，2019年訂單數成長高達32倍，活躍使用者年成長達21倍；Ubereats則是在2016年來台，日前宣布2019年上半年平台活躍用戶和外送趟次成長3倍。

東方線上針對1000位20歲至59歲民眾進行調查，去年3月曾使用外送平台者為15.5%，到了今年3月為33%，東方線上副總監楊少夫說明，一年之間使用者以倍數跳增，顯見外送平台在台灣進入快速成長階段，民眾接受度也大幅提升，預估外送平台短期將維持成長態勢。

然而，戶戶送卻在本週宣布，「為了將資源集中投放於歐洲、亞太與中東等地區，決議關閉台灣市場業務」，此舉引發市場議論；早在戶戶送離開台灣前，誠實蜜蜂、吃飽沒接連宣布退出。

商業發展研究院商業發展與策略研究所副所長朱浩說，業者早進入市場，較獲得民眾關注，隨著服務範圍拓寬，搶下更高市占。而後進者因聲量不夠大、民眾印象不高，服務範圍拓展範圍有限，民眾會選擇更具知名度的平台業者。

朱浩表示，外送產業蓬勃發展無庸置疑，不過，目前仍由兩大業者寡占，有些業者退出外送市場非前景不佳，而是當業者沒有獲得一定市占率，若要苦撐就得用砸資金補貼、打廣告，但當資金用罄或建立消費者忠誠度時，業者或許就會選擇退出。

不過，朱浩認為，後進者並非沒有崛起機會。舉例來說，外送員去年接連多起車禍事故，引發社會對外送員權益關注，若有業者可以強化外送夥伴權益，提供更多保障，或許可能引發民眾認同，進而選擇該平台。

他說，像是食品外送到消費者手中時，溫度可能已經不夠熱，炸物也不夠酥脆，若業者能改良外送箱，讓食品在運送過程中持續加熱或保冷，或是加強食品安全，嚴格控管食品運送過程，讓民眾願意放心選擇平台。

朱浩也提到，外送平台抽成高達30%，讓許多餐飲業者吃不消，若業者因高抽成不加入或退出平台，也不利於平台業者。因此，重新思考合作模式，或許也是後進者的機會。

另外，經濟部為了減緩疫情對餐飲業衝擊，撥出新台幣1.65億元補助餐飲業者上架，首波宣布卡個位、inline、有無外送、全球快遞與foodomo等5家業者入列外送國家隊。

朱浩認為，疫情蔓延之際，政府補助平台業者，有助減緩餐飲業衝擊，趁此時扶植本土外送平台也是好事。不過，本土平台若單純只靠政府協助、補貼，恐怕仍無法讓業者成功立足市場。平台業者應思考如何與龍頭業者做出差異性、發展特殊服務，才能在市場成功突圍。

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