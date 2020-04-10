無畏疫情 東哥Q1營收逆勢暴增91％

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478），在新冠肺炎（COVID-19）疫期延燒之際，因3月仍順利售出3艘遊艇，帶動3月單月營收升抵3.55億元，使得今年第一季營收跳高到4.81億元，年增幅度高達91.24％。

東哥10日公告2020年3月合併營收3.55億元，年增率63％，累計今年第一季合併營收4.81億元，較去年同期的2.51億元，成長91.24％。

東哥10日表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，今年上半年，各地重要船展都宣布延期舉辦，而且為了避免群聚感染風險，多國政府要求民眾居家避疫，東哥在美國東西岸的生產、營運據點，也配合各州政府的「行動管制令」，要求員工保持社交距離、及在家上班等相關措施。

東哥說，目前因各地居家令及疫情恐慌的心理因素，使得多數客戶暫緩相關外出消費活動，小型遊艇銷售買氣及部分訂單因船主移動限制，而有所遞延。

所幸，大型豪華遊艇銷售未見影響，雖然今年3月全美第三大船展延後舉辦，東哥美國東岸代理商，逆勢銷售3艘OA豪華遊艇，創歷史佳績，東哥指出，可見目前避免群聚的趨勢下，安全、獨立性高的私人遊艇被富豪客群，視為另一種「居家庇護」方式，促使提升消費意願。

東哥表示，受惠於產業特性，東哥目前營運展望，維持審慎樂觀，但，仍將持續觀察全球疫情及經濟前景變化，配合各地政府規定，機動調整各項應變措施，並申請相關政府補助，降低財務業務受影響的風險。