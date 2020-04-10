觀光海嘯來襲 旅遊業3月營收溺水

新冠肺炎疫情全球延燒，旅遊團出入境全面喊卡，使旅遊業成為「海嘯第一排」的受創產業。旅遊業者雄獅（2731）、鳳凰（5706）2020年3月營收暴跌逾7成，分創歷史新低及逾14年低點，主營陸客團觀光購物店的寶得利（5301）僅剩150萬元，亦創近8年新低。

雄獅今（10）日股價開跌走低，早盤下跌2.88％至64元，惟與3月23日觸及的45.3元新低相比，近期股價已觸底彈升逾46％。鳳凰一度開高上漲1.72％，隨後翻黑下跌1.03％，在祭出庫藏股護體下，近期股價已自14年低檔回升逾39％。

雄獅公布2020年3月自結合併營收僅剩3.83億元，較2月16.24億元暴跌76.41％、較去年同期26.93億元驟減85.77％，創下歷史新低。累計首季合併營收44.49億元，季減37.59％、年減38.49％，創2015年首季以來近4年低點。

鳳凰公布2020年3月自結合併營收僅剩0.39億元，較2月2.14億元暴跌81.75％、較去年同期1.5億元驟降74.07％，創2006年3月以來逾14年低點。累計首季合併營收3.73億元，季減38.41％、年減27.95％，為2010年第四季以來9年低點。

寶得利公布2020年3月自結合併營收僅剩150萬元，較2月197萬元再下滑23.68％，較去年同期2.38億元暴減達99.37％，創2012年7月以來近8年低點。累計首季合併營收6171萬元，季減達75.68％、年減達86.54％，為2012年第三季以來近7年半低點。

新冠肺炎疫情於1月底春節時期爆發，已對旅遊業旺季營運造成衝擊。隨著疫情延燒全球，中央疫情指揮中心宣布3月19日起全面限制非本國籍人士入境，交通部觀光局跟進宣布暫停旅行社組團出境旅遊、接待來台觀光客入境，目前禁令已延至5月底。

面對月營收將持續下滑的前所未見嚴峻考驗，雄獅3月開出自救第一槍，宣布全體董事不領2019年酬勞、內部高階主管自主減薪3～5成。鳳凰亦決議第二季董事長不支薪、內部高階主管減薪3成、調整工作時間等，力拚在疫情海嘯中「活下去」。

寶得利則因遭逢政經環境及新冠肺炎疫情衝擊，在陸客團歸零、台灣及馬來西亞購物店同步暫停營運下，致使單月營收暴跌。雖然公司透過併購「逸仙樓」進軍兩岸餐飲事業，惟疫情亦對餐飲業營運造成衝擊，營運後市仍相當嚴峻。

(時報資訊 林資傑)