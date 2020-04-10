研調機構示警 疫情恐衝擊半導體市場衰退

新冠肺炎疫情蔓延全球，研調機構顧能（Gartner）與IC Insights同步調降今年半導體市場預估，預期恐將較去年衰退。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情大流行，全球至少有192個國家及地區出現病例，累計超過159萬例確診，逾9萬5000人死亡。

顧能表示，各國政府強力防疫措施將對需求產生嚴重影響，智慧手機、汽車與消費性電子可能大幅減少，不過，大型資料中心及通訊基礎設施則將持續策略性投資，以支援遠端工作增加。

顧能預期，今年全球半導體產值可能比先前預期的成長12.5%差，預估將約4154億美元，恐衰退0.9%；其中，不含記憶體的半導體市場產值將約2906億美元，將衰退6.1%。

記憶體市場產值則將達1247億美元，將成長13.9%，占整體半導體市場比重將達30%。顧能預估，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產值可望成長40%，動態隨機存取記憶體（DRAM）產值將下滑2.4%。

隨著美國及歐洲疫情加劇，IC Insights表示，疫情的影響已從中國內部市場及生產中斷，轉變成是一個世界性的問題。

IC Insights在3月已將全球半導體市場預估自成長8%，調降至成長3%，目前再進一步降為衰退4%。

IC Insights同時預期，今年全球GDP恐將負成長，將至少衰退2.1%，與2009年相同。IC Insights指出，2009年之前一次出現全球GDP負成長是在1946年。

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