承億文旅戴俊郎：休假分流 才是真正超前部署！

清明連假結束，政府隨即宣布期間出入11處熱門景點的國人須加強健康管理，引發熱議。全台擁有6間文創設計旅店的承億文旅集團創辦人戴俊郎呼籲政府，面對未來詭譎多變的情勢，休假分流才是真正的超前部署！他強調，唯有企業錯開休假日才能分散人流，避免大量群聚，同時有助於彌平觀光產業面臨的淡旺日問題。



清明連假期間，承億文旅全台6間旅店平均住房率可達八成，但連假過後，加上政府呼籲民眾待在家別出門，四月平日訂房率都不如預期。



承億文旅董事長戴俊郎表示，全世界都在關注台灣的防疫，也因這場疫情讓台灣社會、甚至全世界思考一種新的生活方式，「既然工作可以透過視訊、科技、網路來處理，群體式的工作關係被打破，社會還需要一起休假嗎？」未來全球面對的可能不只一個新冠肺炎，台灣可以率先改變生活方式，才有可能超前部署。



戴俊郎強調，不是不要放假，而是休假分流。一例一休、周休二日是勞基法的進步並可促進國內消費，但周休二日並無強制規定要在周六、日。以服務業來說大多採排班制，連休兩天也會錯開傳統的六、日，可能是一、二或是二、三；休假分流才能把人流分散，避免大量性的群聚。



只不過，要國人改變周休六、日的習慣，需要政府的提倡與配套及企業的支持。戴俊郎說，如果休假分流，每間企業可先推行三分之一的員工，將周休二日安排在周一至周五；至於周六、日休假則以家有學齡成員的家庭為優先，因為小孩需要大人的照顧，也不會衝擊到教育體系，「讓有小孩的人優先休六、日吧！」



戴俊郎進一步表示，面對未來詭譎多變的情勢，休假分流才是真正的超前部署！把台灣想成一間擁有2,300萬名股東的公司，每個部門休假時間不同或許會造成效率問題，但不會影響運作；反向思考，「如果銀行以後一周七天都開門營業，只是每天的開櫃比較少，這間銀行會關門嗎？不會，搞不好會有更多人被滿足！」



戴俊郎認為，休假分流，反而可以讓生活品質提升，不會每逢周六日人擠人、平常日到處冷清清；休假分流也有助於彌平淡旺日的人流量落差太大的問題。