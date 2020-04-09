南港砸3.09億入股 成泰豐單一第二大股東

南港輪胎今天公告，斥資新台幣3.09億元取得泰豐輪胎2.58萬張股票，持股比例為5.47%，至於取得股票的動機，南港表示，為投資理財。

依據泰豐2019年公布公司前十大股東排名，南港持有股權5.47%，將一舉成為單一第二大股東，僅次於泰富投資持股的6.03%；泰富投資為泰豐馬家持有的控股公司。

南港自3月18日至4月9日累計取得泰豐股票2萬5,889萬張，每股交易金額為11.94億元，總計達到3.09億元，由於達到3億元以上，依法規必須公告，也讓南港默默加碼持有泰豐一事曝光。

不過兩家均為輪胎廠，讓市場質疑，南港是否意圖泰豐經營權，南港強調，此舉為投資理財。

法人猜測，泰豐中壢廠於2017年1月發生火災，由於桃園市政府不支持輪胎廠原地重建，因此泰豐傾向改為工商綜合區開發，總開發面積高達10.35公頃，未來將規劃購物中心；另外，泰豐江西廠也轉型作為銷售物流中心，泰豐儼然為資產類股，無疑是南港看好後續獲利空間，進而布局。

至於南港旗下的資產「世界明珠」建案，南港將與新加坡怡盛國際豪宅物管團隊，合資成立南港怡盛物業管理顧問公司，未來將由合資公司管理世界明珠的商辦與住宅。

（中央社）

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