賓士Q1全球交付約48萬輛 陸市場下滑

戴姆勒8日（德國時間）發布的梅賽德斯-賓士第一季銷量數據顯示，1到3月，梅賽德斯-賓士轎車在全球範圍內的累計交付量約為47.74萬輛，梅賽德斯-賓士商用車的交付量約為6.46萬輛。

《新京報》報導，分市場來看，其中歐洲市場銷量為18.9萬輛，較去年同期減少15.9％；德國市場銷量為6.4萬輛，較去年同期減少8.8％；亞太地區的市場銷量為19.88萬輛，較去年同期減少17.1％，其中大陸市場的銷量為13.9萬輛，減少20.3％；北美市場銷量為7.85萬輛，減少6.7％，其中美國市場銷量為6.77萬輛，減少4.8％。

戴姆勒表示，新冠肺炎在全球流行以及零售企業暫時關閉，對公司造成了重大影響，其中歐洲和美國疫情的發展，以及這些市場零售企業臨時關閉，都對3月分的銷售產生重大影響，不過經濟已經出現復甦信號，也就是大陸和南韓所有的經銷商都在營業。

負責市場行銷和銷售的戴姆勒公司和梅賽德斯-賓士公司董事會成員Britta Seeger也表示，在大陸和南韓，他們的經銷商完全開業，那裡的需求在大幅增長，這給了他們信心。據戴姆勒預計，疫情還將在未來幾周繼續影響公司。

（旺報 林汪靜）

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