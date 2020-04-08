不是要你囤 但衛生紙可能真要缺貨了

疫情之初全球人民搶衛生紙的場景還歷歷在目，然而沒想到衛生紙危機真的來了。全球最大的兩家紙漿製造商稱，遏制疫情的封鎖措施延誤了原材料的運輸。

媒體報導，芬蘭的Mets Fibre和瑞典的S dra Cell International表示，經過歐洲的紙漿原料因交通問題而困在路上，短則數小時，長則甚至幾天。為了解決運輸問題，紙漿公司正在尋找司機和更多卡車來運輸，並重新規劃線路。

Mets Fibre是全球第二大軟木紙漿製造商，也是紙製消費品牌金百利公司(台灣品牌名為舒潔、可麗舒、好奇、靠得住)的供應商。Mets Fibre銷售主管Ari Harmaala稱，通常而言他們並不需要擔心交通問題，不過現在他們必須進行更多溝通，把風險降低到最低。

S dra是寶潔和金百利公司的供應商，該公司接受媒體採訪時認為，是囤積效應造成了供應緊張的局面。

行業調查機構紙漿紙張產品理事會（PPPC）數據顯示，去年全球生產的紙漿超過6400萬噸，其中38%用於衛生紙、廚房紙巾和面巾紙。

隨著新冠病毒疫情的蔓延，人們的購買偏好也發生了變化。

IRI 和BCG 3月19日發佈的報告顯示，3月第一周，義大利、法國和英國三國的紙類產品、健康保健類產品和包裝食品銷量都有大幅增長，尤其是幫助消費者清潔房屋和保持健康的產品需求量很大。

（中時電子報 趙永紝）

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