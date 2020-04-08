考量疫情衝擊 台灣高鐵配息「縮水」

台灣高鐵（2633）8日董事會決議，將原定每股配發1.22元現金股利，下調至1.21元，總配發金額由68.665億元減少至68.107億元，換算現金股利約「縮水」5,572萬元。



台灣高鐵表示，變更配發現金股利原因為考量新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延世界，對全球經濟產生深遠且難以預料負面影響，交通運輸及觀光旅遊產業首當其衝，公司深處疫情影響暴風圈，近期營業收入遠低於預期，為減緩疫情對財務所造成不利影響，因而積極進行開源節流措施，下修股利分派金額。



台灣高鐵近年運量穩健提升，本業獲利逐年成長，108年度現金股利首度突破1元，今年董事會原定將配發1.22元現金股利，但遭逢新冠肺炎疫情亂流，導致營運動能大減，因而決議下調現金股利金額至1.21元，仍維持歷年新高紀錄。



台灣高鐵強調，此次調整現金股利仍是按照公司章程規定進行，提撥不少於60％可供分配盈餘分配股東紅利。以8日收盤價30元計算，台灣高鐵調整股利後，現金殖利率約4.03％；公司將於5月21日召開股東會。



由主要股東名冊來看，交通部持有台灣高鐵43％股權，將受此波調降股息影響最多，根據最新集保資料顯示，4月持有高鐵股東人數達8.77萬人，今年配息金額也將縮水。

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