每月1,000元酷碰券 這3產業卻不能使用

新冠肺炎疫情影響民眾外出消費意願，內需服務業叫苦連天。經濟部將推出每人每月上限新台幣1,000元的平台酷碰券，協助業者度過難關；但電商、外送與超市賣場等因疫情受惠產業不適用。

雖然電商平台、外送業者被排除在酷碰券適用範疇外，經濟部官員強調，已編列總額2.65億元補助經費，協助零售業與餐飲業在電商與外送平台上架。除了鼓勵零售業與餐飲業藉此機會進行數位轉型外，電商與外送平台可以藉此拓展更多潛在客源。

行政院臨時院會昨天拍板發行酷碰券，每人每月上限新台幣1,000元，整體振興措施預算也大增至180億元。行政院長蘇貞昌表示，目前仍不鼓勵群聚，待疫情和緩後就會推動，以刺激經濟快速反彈。

經濟部官員指出，平台酷碰券以「你消費、我折抵」精神，鼓勵民眾以經過實名認證的行動支付工具消費，包含行動支付平台、悠遊卡、一卡通，店家則以回饋金的方式當場折扣或是在隔月將折扣存入消費者的帳戶中。目前規劃75折、每人每月回饋上限1,000元，盼能刺激消費。

不過這波疫情中，電商平台、外送業者與超市量販業績逆勢成長，經濟部官員指出，在經過評估後，將會把這些業者排除在酷碰券的適用範圍外。

此外，目前有許多傳統攤商、店面並不支援行動支付，恐怕因此無法被政策照顧，官員表示，會與相關業者持續溝通，希望藉此機會數位轉型，盼商圈或夜市的協會能夠協助會員向平台爭取較好的上架條件。

經濟部首波鎖定的行動支付業者，包含街口支付、玉山PI錢包、LINE PAY、TAIWAN PAY，但官員說，目前都還在洽談階段，未來不論跟哪些業者合作，都會要求平台在方案期間提出較優惠的回饋方案。