武漢封城禁令解除 亞泥樂觀期待復工行情

中國湖北武漢8日凌晨解除封鎖，在武漢擁有約2成市占率的亞泥集團表示，目前工廠已取得復工許可，將按照大陸規定時間正式復工，對於復工後的水泥需求保持樂觀態度。

目前亞泥在中國營運可分為東南、華中、西南三大區域，各區域營收占比分別為49%、22%與29%。雖然華中區占比並非最高，但貢獻度有2成，再加上亞泥在武漢水泥市場市占率約2成，因此武漢今天順利解除封城禁令，對亞泥仍是正面的好消息。

亞泥表示，亞泥湖北廠已取得復工令，將依據大陸規定時間正式復工；但由於當地市場已暫停數月，目前廠內庫存已滿，估計短期內暫時無法投入生產，必須等待庫存消化到一定程度，才能重新啟動。

不過何時才能啟動，亞泥也說不準。一來仍需觀察陸運限制是否鬆綁，二來則是等待客戶拉貨回籠。亞泥對於整體復工行情仍抱有樂觀的預期，主要是中國大陸基礎建設仍會持續推進，一旦復工後，延遲工程將會加速趕工，勢必會支撐水泥行情，維持價格在高檔水準。

另外，中國水泥協會副秘書長陳柏林先前指出，雖然上半年受到疫情影響動能，但估計全年度中國需求量仍會維持23億噸的健康水準。

根據中國水泥網揭露訊息，目前湖北地區水泥價格行情每噸約人民幣430元至450元，為持平表現。

雖然復工，亞泥也強調，防疫工作將會持續執行，包括量測體溫、限制外包商人員進入等措施。

亞泥透過子公司亞泥中國在湖北地區擁有3座一貫水泥廠，包括湖北亞東水泥、黃岡亞東水泥與武漢亞鑫水泥，年產水泥逾700萬噸。亞泥中國日前公告去年度稅後淨利為人民幣31.47億元，年增30%，為亞泥進軍中國以來最好的成績。

不過疫情確實衝擊亞泥今年營運表現，今年前2月累計營收為新台幣80.61億元，較去年同期衰退27.2%，主要因出貨量下降所致，今年整體業績是否能夠超越去年水準，法人認為難度頗高。五