董俊毅主導 能率入股星宇

「自家人」是他！張國煒在美國念書時的好友…

星宇航空2月底順利將資本額從60億擴增至83.5億元，新增的23.5億元當中，張國煒個人增資15億、員工增資3.5億，另5億元則是由張國煒在美國念書時的好友、能率集團董家第二代董俊毅主導，由能率旗下幾家事業共同投資。

貢獻5億增資

星宇航空這次原規劃增資20億元，開放一成給員工認股，有七成員工都參加認股，總計募到23.5億資金，變成超額增資，資本額從60億提高到83.5億元。

此次入股星宇的董家能率集團，旗下擁有精熙、應華、上奇、能率網通等公司，事業版圖橫跨不動產投資、民生消費、光學製造、資訊通路、電子精密組件等。而聶國維口中的「自家人」董俊毅，是K董美國南加州大學經濟系的同學。

聶國維表示，能率集團並未派員擔任公司董事，目前星宇董事僅設三席，包括董事長張國煒、總經理翟健華、公關長聶國維，監察人為葉淑汶、洪慶山，葉淑汶是張國煒的妻子，洪慶山是星宇的會計師，相當單純。

星宇原本有規劃明年辦理第二次增資，聶國維指出，現因歐洲疫情嚴重，空中巴士零組件供應廠生產與物流都有困難，例如西班牙廠因該國封國、工廠停工，德國廠也有受到影響，都無法如期交貨，整個交機時程延後，延後多久現在還無法預料，公司增資計畫也會跟著延後，至於第二次增資是否會開放其他企業參與，目前還在研究當中。

貨運復飛穩收入

星宇航空3月20日全面停飛客運航線後，在3月28日很快就復飛檳城，只是載的不是客，而是客機充當貨機；4月開始，澳門航線也開始承接貨運業務，累計到本月9日為止，檳城承攬了六班貨運，澳門有四班。星宇的A321客機機腹可載貨3噸，加上旅客行李艙共可載貨5到6噸，由於目前航空貨運運價高漲，星宇公關長聶國維表示，收入夠支付變動成本，有利公司現金流。

不過對於民航局同意開放客艙載貨，聶國維表示，公司僅有三架客機且是全新客機，一旦疫情獲得控制，飛機要立刻復飛客運航線，如果這段時間客艙用來裝貨，要設覆蓋貨物的網架，將來有拆除與清理的問題，因此不考慮客艙載貨，其他同業因客機很多，或許可以調一些機齡較高的飛機安排客艙載貨。