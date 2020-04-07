三大法人同步買超台股 外資連4買台積電

台股今天價量齊揚，加權指數收漲177.65點，逼近10,000點大關，三大法人依然同步買超，其中，外資持續買超台積電2萬1,623張，已連續買超4個交易日。

美股道瓊指數飆漲1627點，3大指數漲幅都超過7%，台股今天同步走高，加權指數收在9,996.39點，大漲177.65點，漲幅1.81%，成交值擴增至新台幣1,712.13億元規模；包括電子與傳統產業股同步走強。

三大法人依然全數站在買方，合計買超63.26億元；外資及陸資買超34.08億元，投信買超19.36億元，自營商買超9.82億元。

據台灣證券交易所統計，外資買超富邦VIX最多，有3萬9,870張，買超台積電2萬1,623張，居第2位，並連續4個交易日買超。

外資還買超記憶體廠旺宏、印刷電路板廠欣興、玉山金、大同、面板廠彩晶與網通廠智邦，並未集中特定族群。

外資賣超前10大個股中，則以金融股居多，有兆豐金、中信金、中壽與富邦金。

分析師王兆立指出，台股這次因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響跌破10,000點大關，在疫情發展尚未明朗前，上檔套牢賣壓不輕，有待消化。

王兆立認為，後續疫情狀況仍將是牽動國際股市一大關鍵，料將持續備受市場關注；此外，股王大立光與台積電將分別於9日及16日舉辦線上法人說明會，兩公司未來營運展望也將是市場矚目的焦點。

（中央社）

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram