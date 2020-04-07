新冠帶動6大防疫宅商機 受惠產業跨平台

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，資策會MIC指出，包括防駭客、上雲端、宅在家、躲疫情、自學習、自娛樂等6大防疫宅商機可期，受惠產業橫跨各領域和平台。此外在家上班、遠距教學、線上購物等，也驅動筆電、平板和網通產品需求提升。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，使得資通訊（ICT）產業景氣蒙上陰影，不過包括宅辦公、宅商務和宅育樂等「宅經濟」活動商機可期。

資策會產業情報研究所（MIC）報告分析指出，其中宅辦公的防駭客，可帶動遠距辦公資訊安全商機，受惠產業包括防毒軟體和網路安全等基礎架構供應商；遠端存取及控制、特權帳號管理、雲端資安監控分析等資安服務供應商。

此外上雲端可讓企業運作更有效率，整合雲端與營運、生產、整體供應鏈資訊等，受惠產業包括遠端協作視訊軟體、遠端維修裝置與服務、供應鏈整合平台等。

在宅商務部分，民眾宅在家可讓網購物流需求大增，受惠產業包括電子商務平台和倉儲物流等，其中電商平台除了提供精準推播和促銷外，也可透過會員訂閱等方式，提升既有客群續購率。倉儲物流業者透過自動化和無人科技應用，因應疫情突發狀況。

另外民眾躲疫情，也可讓外送平台發酵，包括智慧取餐和無人載具配送等應用開始擴散，除了外送平台，零售餐飲業也跟著受惠。

在宅育樂部分，MIC指出，自學習應用讓師生距離不受限，線上教學創造遠距學習經濟鏈，受惠產業包括教學資通訊設備、視訊軟體、學習平台、數位教材與服務等。

另外民眾「殺時間」自娛樂，延長數位娛樂時間和增加費用，並帶動第二現場體驗，業者可以利用虛擬實境（VR）技術推出家庭或車上等第二現場的線上直播體驗，受惠產業包括訂閱制平台、電信營運商、傳統媒體、線上直播平台等。