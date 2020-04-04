疫波波 商用不動產錢景引關注

美商仲量聯行將在7日（周二）舉辦「2020第一季不動產租賃與交易記者會」，仲量聯行董事總經理趙正義、商用不動產部副總劉建宇等，將針對第一季商用不動產市況及未來展望進行剖析。由於2020年最大一隻「黑天鵝」新冠肺炎疫情，迄今還在擴散，下半年商用不動產市場所衝擊程度頗受矚目。

3月底以來，第一太平戴維斯、戴德梁行、高力國際等外商不動產顧問集團，陸續公布第一季商用不動產市場報告；緊接著，本周將有仲量聯行接棒，說明未來市場展望。各大商用不動產公司中，仲量聯行號稱調查樣本數最多、最完整，相對其辦公租賃市場報告內容，很受市場重視。

商用不動產市場在第一季的表現，因全球疫情持續擴大，目前尚未邁向最高峰，但全球股匯債市已紛紛趴下，各國也陸續降息，以因應未來經濟景氣變局，因此各界都保守看待未來商用不動產市場；至於土地市場、辦公室，則是少數交易熱絡的兩大不動產標的。

瑞普萊坊日前公布的2020年第一季土地交易市場成交量，因「世貿三館」地上權案成功標出，使得單季土地交易金額衝高到936億元，不畏新冠肺炎疫情干擾，創下單季歷史新高，遠較去年同期的641億元，激增46％，也打破過去單季400億以下的格局，光是上周就成交將近80億元。

市場預期，儘管疫情來勢洶洶，但建商、壽險業對於中長期市場仍是看多，尤其面對零利率時代的提早到來，以及金融商品的高波動性，選擇具開發收益性質的不動產，還是抗疫首選。

展望第二季，一般預期，飯店旅館、店面商場，則是疫情衝擊下最首當其衝的市場，甚至在業者紛紛縮減營業樓層、放無薪假、關店或暫停結束營業等措施下，不排除部分現金流面臨短絀的業者，對外求售其不動產，「出售潮」恐怕免不了。