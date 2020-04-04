大同經營權保衛進入法律攻防戰

大同擁有開發市值千億元的土地資產，近年迭引來市場派覬覦。三圓集團董事長王光祥、欣同及新大同結盟的市場派，對大同經營權志在必得，再度發動法律攻防戰。欣同向台北地方法院提供千萬元保證金，對大同提出假處分聲請，逼迫公司派交出股東會的主導權。

大同連年虧損，從2013年至2016年11月股價都低於面額，2016年10月有股市聞人發文，直指大同台北市中山北路三段企業總部上萬坪土地開發市值超過千億元，只要花百億元，就可以拿下大同經營權太划算。未久，大同股價節節攀升，2018年10月股價最高曾達42.4元，但隨著金管會介入處理陸資上海龍峰持有大同股票後，股價開始回跌。

去年六月大同股東會，三圓建設董事長王光祥與欣同、新大同等市場派結盟，輪番上陣砲轟大同董事長林郭文艷為首的公司派，仍無法撼動大同經營權，之後轉而發動法律攻勢。王光祥去年八月向經濟部商業司申請召開股東臨時會，全面改選董事及獨董，最後遭經濟部商業司駁回。

大同市場派欣同去年11月22日向高等法院遞狀提出假處分聲請，禁止大同董事長林郭文艷及董事、獨立董事等8人行使董事長、董事職務及公司印鑑章，高院以管轄錯誤裁定，移送台北地院受理，台北地院今年2月27日以未釋明聲請的必要性，與規定之要件不符為由，裁定駁回聲請。

不過欣同再度出招，向台北地方法院提出假處分聲請，擔保金從原先6百萬元提高至1千萬元，禁止林郭文艷從3月起召集董事會及決議今年股東會日期及全面改選董事及獨董，計畫推舉3位臨時管理人，決議今年股東會時程及全面改選董事及獨董相關事宜，取得改選主導權。

對此，大同表示，大同是上市公司，欣同以新台幣1,000萬元擔保金，要求公司董事會停擺，並不合理。大同委請律師具狀答辯，保護大同與所有股東權益。

大同面臨市場派強勢逼人的威脅，去年又因認列華映及綠能等轉投資事業虧損，本期淨損91.55億元，但憑藉出售2筆土地資產獲利達百億元挹注，轉虧為盈，淨利歸屬母公司28.76億元，EPS為1.24元，創23年來新高。

外界預期，大同會在3月31董事會討論股東會召開日期及董事改選相關事宜，大同卻只公布去年財報，對股東會日期及董事改選等議題則隻字未提。也讓大同今年何時召開股東會，改選董事及獨董，經營權保衛戰充滿更多算計。

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