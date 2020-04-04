經營權保衛戰 東元、寶佳較勁

東元、聲寶、三洋電及大同四家成軍均超過58年的老牌家電大廠，其中聲寶、三洋電及大同三家公司，今年股東會均全面改選董事及獨董，聲寶及三洋電相對平穩。東元今年股東會雖無改選議題，卻因寶佳集團持續加碼增加持股逾二成，又提案要東元辦理現金減資10％，經營權保衛戰相互較勁程度，不亞於大同。

聲寶董事長陳盛沺今年六月即將滿73歲、他胞弟聲寶副董事長陳盛泉今年八月也將滿70歲，陳盛沺育有兩子，大兒子在美國擔任醫生，小兒子陳章傑雖進入聲寶擔任總經理室特助一職，對參與聲寶經營興趣不高，去年轉赴聲寶轉投資莞固和食，參與餐飲事業經營，陳盛泉育有一兒一女，均未在聲寶任職。兩人坦然面對第三代無心接班的局面，陳盛沺對外人參與聲寶經營，持開放態度。

三洋電董事長李文峰長女李卓音與能率集團董事長董炯雄的女兒董怡佳，兩人在美國大學同學，加上能率集團看上三洋電泰山廠近2.3萬坪土地開發價值，促成能率集團與三洋電李家共同接手日本三洋電機退出三洋電經營所留下的46.57％股權，2013年3月三洋電股東臨時會改選，能率集團取得3席董事，隔年股東會改選仍維持3席，2017年席次降至2席。三洋電泰山廠地目變更案，尚未進入新北市政府審議委員會，整個開發進度牛步，是否影響能率集團留任三洋電董事意願，格外備受關注。

對照之下，東元今年雖無改選議題，但寶佳集團去年2月底起陸續敲進東元股票，今年3月下旬持股拉高至20.09％，寶佳集團曾主動聯繫東元，也向東元董事長邱純枝當面提出，希望將東元帳面現金及約當現金近200億元發放給股東，並活化新莊廠等多筆土地資產，東元雖加快新莊廠及台北市松江大樓兩筆土地開發腳步，預計今年內提出規劃案。

東元去年EPS回升至1.65元，創近3年新高，董事會考量新冠肺炎疫情延燒至全球，今年合併營收訂出年成長一成目標，但疫情若衝擊全球經濟，恐影響東元營運，營收也會下降，只同意每股配發0.99元現金股利。此舉讓寶佳集團大表不滿，近期向股東會提案要辦現金減資10％。

東元集團會長黃茂雄對寶佳集團節節進逼的態勢，雖維持東元集團顧好本業，不會有問題，歡迎任何投資人的答案。但東元集團私下積極運作力抗寶佳，東元友好大股東2月賣東元2萬張股票，悉數由東元集團旗下安心及友好企業承接，為力抗寶佳集團威脅，東元董事會決議辦理私募普通股或特別股，準備引進在智動化或數位轉型領域的策略性投資人，加大加盟力道，共同抵禦寶佳集團。

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