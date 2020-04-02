疫情下的機車產業 內熱外冷

新冠肺炎疫情來襲，對台灣的機車產業也帶來「內熱外冷」的考驗，光陽執行長柯俊斌認為，疫情帶動民眾購買燃油機車需求，下半年還有搶搭優惠補助末班車買氣支撐，樂觀全年國內機車市場將成長。相對地在外銷方面，柯俊斌坦言，歐洲深陷疫情風暴對台灣機車出口帶來不小衝擊，尤其重災區的義大利、西班牙，更是光陽機車外銷的主力市場。

柯俊斌認為，疫情確實對國內機車銷售帶來增量的效果，防疫買氣主要選擇的是「燃油機車」。他觀察，電動機車第一季銷量不足2萬輛，比去年同期大減14.5％，顯見補助減少對電車銷售帶來非常大的壓力；油車第一季領牌數字雖跟去年同期差不多，但考量到2018年末市場有高達2萬張的欠車訂單，遞延至2019年初交車；而2019年底遞延至今年初的欠車訂單僅約5,000張，摒除兩期遞延訂單的因素，其實今年首季油車銷量是明顯成長的，防疫購車買氣多選擇燃油機車。

展望第二季儘管因梅雨季、報稅季，將進入機車傳統淡季，但柯俊斌認為，下半年起機車市場成長引擎將再度點燃，尤其第四季一定是一個旺季。他表示，環保署汰舊換新補助明年將從5,000元減至3,000元，交通部對於ABS機車的補助4,000元也將於年底落日，每車高達9,000元的補助落差，會讓不少人趕在年底前購車。

柯俊斌也說，為迎接下半年的市場爆發，光陽全力備戰，第二季起提升產能、回補通路庫存，並積極與消費者溝通「年底前是享受最優補助、最划算的購車時機！」

不過疫情對於台灣機車外銷帶來了不小的考驗。柯俊斌坦言，歐洲占光陽外銷量六成，特別是重災區的義大利與西班牙，光陽的市占率高達二～三成，兩國相繼封城，對外銷衝擊不小。不過光陽在歐洲市場扎根已深，一旦歐洲自疫情中恢復，柯俊斌有信心光陽在歐業務將能很快恢復。

柯俊斌：免除貨物稅、落實油電平權

新冠肺炎疫情讓民眾購買機車代步需求大增，機車業龍頭光陽工業執行長柯俊斌帶頭呼籲政府，免除機車課徵高達17％的奢侈稅（貨物稅），讓更多的民眾減輕購車負擔，讓機車真正成為「台灣庶民之腳」。

柯俊斌更呼籲，中央、地方政府的機車購車補助應落實「油電平權」的政策方向，讓產業回歸市場機制、正常發展。以下為柯俊斌專訪紀要：

問：光陽倡議機車免除貨物稅，今年有無進展？

答：針對業界爭取機車貨物稅減免，財政部已有善意回應，財政部長蘇建榮在立院財委會答詢中，主動表示希望在這個會期或下個會期內，通過讓汽機車汰舊換新貨物稅減徵措施延長的法案。

我要強調的是，機車業界一致希望機車貨物稅應從17％降至零。畢竟貨物稅本身就是一種奢侈稅，但機車是一般民眾、低所得者使用的交通工具，對「庶民之腳」課徵高達17％的奢侈稅（貨物稅）不合理。在3月25日的車輛公會理監事會中，也通過燃油機車貨物稅降至零的提案，接下來將提給經濟部工業局，再由經濟部轉給財政部與行政院，期待政府能傾聽民意與產業界的心聲。

問：你於去年底提出機車補助「油電平權」的主張，目前的成效如何？

答：中央政府帶頭落實機車補助「油電平權」的政策，環保署對於今、明年的機車汰舊換新補助，提供電車與七期油車平等補助待遇，讓地方政府有所遵循。

從今年開始，許多地方政府的機車補助方案有朝「油電平權」修正，讓七期油車與電動車的補助差距縮小，整體的發展是往好的方向前進。

在此我還是呼籲，中央其他部會、地方政府應該跟進環保署，讓機車補助實現「油電平權」。