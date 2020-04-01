餐飲業配合社交距離調整桌距 憂來客數減半

因應防疫，中央疫情指揮中心今天宣布「社交距離注意事項」，餐飲業者將配合調整桌距。王品表示，原本已採隔桌帶客、梅花座等原則；有業者估計，現有來客數恐再砍半。

新冠肺炎疫情持續，疫情指揮中心今天宣布「社交距離注意事項」，明訂室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，初步採柔性勸說。

此外，若處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩；有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

餐飲業者王品表示，因應防疫社交距離，集團原本即以「隔桌帶客」為原則，每桌以梅花座錯席而坐，確保1公尺以上安全距離。政府公布最新防疫規範後，集團旗下280家餐廳連夜總動員，調整桌距以符合規範，讓消費者享有安心的「社交距離」。

瓦城指出，會遵循指揮中心公布守則，積極打造顧客安心用餐環境。

旗下有饗食天堂、開飯川食堂等餐廳的響賓集團表示，先前就已替顧客安排「梅花座」，因應社交距離新措施，正在研擬如何安排能夠符合規定但不影響消費者的用餐模式。

晶華酒店栢麗廳今天也宣布，為餐廳的沙拉、海鮮及甜點餐檯加裝透明的玻璃防護擋板，保障食物安全以及食客健康，食客取菜時將更加安心。

旗下有漢來海港吃到飽餐廳的漢來美食表示，除了會將「座位桌距拉開、保持適當社交距離」外，會持續落實消毒措施，包括餐檯加上透明玻璃擋板、部分餐食加蓋，所有餐檯餐具均至少30分鐘以酒精消毒、更換等。

豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，會全力配合政府政策，但仍在關注相關細節，如果可以使用隔板，豆府已準備好發包隔板採購；但如果必須要維持1.5公尺的有效距離，現有客群數可能會再砍半。

目前豆府旗下46家餐飲據點，有44家都在百貨商場，吳柏勳坦言，「租金壓力不小」，占據成本結構的15%。去年豆府集團展店12家，今年原先規劃展店14至16家，未來仍要看疫情狀況；目前上半年已3家在動工，會按照時程開出，其中包括一家新品牌，首店將落腳新竹巨城。

豆府表示，目前不考慮無薪假和減薪等其他自救方案，而是開發常溫商品，希望透過電商和門市銷售，創造額外營收。

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