紡織業撐不下去 紡拓會提出免稅等三大訴求

新冠肺炎疫情不只重創觀光餐飲業，台灣紡織業也受害，幾乎快到放無薪假的慘狀。紡拓會秘書長黃偉基今天提出紡織業三大訴求，包括政府針對無薪假工廠給予基本工資補貼、免徵相關稅收一年及提高融資信用保證上限至95%。

黃偉基表示，近期製衣公會與絲織公會接獲國內會員廠商求救訊息；受到歐美市場疫情影響，遭到品牌客戶砍單，許多工廠已經有一個月毫無現金流，國內中小企業快撐不下去，快要放無薪假，盼望政府可以針對紡織業提供紓困補助方案。

紡拓會提出三大訴求包括，一是放無薪假工廠，政府給予基本工資補貼，為期3個月，讓員工能夠維持基本生活開銷；二是免徵一年的企業所得稅、房屋稅與地價稅，舒緩企業成本壓力；三是融資信用保證從80%上限拉高至95%，不限小企業，適用對象擴大至營收逾1億元的中等規模企業。

黃偉基強調，目前歐美封城讓實體銷售門市暫時關閉，品牌轉到線上銷售，但為了控制成本，品牌拿出自家倉庫庫存銷售，維持最低量營運；同時針對台廠供應鏈進行砍單，不論台灣企業規模大小，無一倖免遭到調節訂單。

他說，這波衝擊是從下游的成衣廠開始往上發酵，品牌先砍成衣廠訂單，成衣廠轉向取消布廠訂單，布廠再往上游的纖維廠減單，形成無法抵擋的負面連鎖效應。

黃偉基說，現階段跨國大企業還能咬牙苦撐，但是中小企業的壓力首當其衝，盼望政府適當考慮紡織業當前困境，給予即時紓困補助，讓台灣紡織業度過難關。