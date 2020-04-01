3月新車掛牌數年增15.1% 賓士意外擠進前3

台灣3月份新車掛牌數出爐，總掛牌數3萬7279輛，年增15.1%，月增36.3%，表現優於預期，其中特斯拉擠進國內第8大熱銷品牌；第1季車市年增8.2%，不過車商對4月銷售轉趨保守。

車商表示，3月掛牌數表現優於原先預期的3.3萬輛直衝上3.7萬輛，主要是台灣疫情控制相對佳，對消費者信心影響不大，加上民眾減少人群接觸，避開公共交通工具，改自行開車的需求推動買氣。另外，油價大幅下滑也增加購車意願。

不過，車商認為，隨著全球疫情不斷快速擴大，台灣確診數也持續攀升，加上無薪假比例持續加溫，如果疫情短期間無法趨緩，預料對整體經濟影響將加大，預期將進一步影響消費信心，因此保守看待4月車市表現，預估台灣整體車市掛牌數將降至3.2萬輛，年減約8%。

3月份銷售冠軍仍由和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS的1萬1726輛蟬聯，市占率31.5%，年增23.5%，月增34.4%；MITUBISHI（含中華車）3812輛，市占率10.2%排行第2名，年增0.8%，月增20.6%；豪華車銷售冠軍賓士（M-Benz）單月掛牌數2693台，擠進第3大熱銷品牌，市占率大幅攀升至7.2%，年增6.8%，月增42.6%。

觀察3月前10大熱門品牌表現，除了NISSAN（含INFINITI）、HONDA、BMW較去年同期下滑外，其他均呈現成長態勢。

其中電動車大廠特斯拉（TESLA），在新車大量到港交車挹注下，3月掛牌數衝上1517輛擠進第8大熱銷品牌，拿到4.1%市占率，超越BMW及福斯（VW），這也是特斯拉首度擠國內新車銷售量排名前10大。

特斯拉表示，3月TESLA總掛牌數突破1500輛，超越去年12月逾千輛掛牌的好成績，其中Model 3掛牌數突破1200輛，改寫電動車在台灣單月掛牌紀錄。TESLA將在今年持續增加全台灣超級充電站數量，台灣將是亞洲首批導入第三代 （V3） 超級充電站的市場。

再創新高！特斯拉台灣3月掛牌破1,500輛

統計今年截至3月底，整體第1季車市掛牌數突破10萬輛，來到10萬4046輛，年增8.2%，表現算不錯。進口車市占率仍過半來到51.1%，表現優於國產車。

業者表示，受到新冠肺炎疫情影響，汽車零組件一度面臨斷料危機，國產車品牌在因應零件供應吃緊的情況下，也以提前排休調班的模式因應，也因此影響交車速度，歐美及日本來的進口車交車相對順利，不過，隨著疫情在歐美快速蔓延，接下來是否換進口車得面臨此一窘境還需進一步觀察。

整體而言，基於全球疫情發展衝擊，不少國家以封城因應，全球股市也相對波動，車廠預期消費信心將受到衝擊，目前保守看待4月份銷售表現，同時積極規劃提前祭出多項促銷方案應戰。