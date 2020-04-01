瓦城連7年賺逾1個股本 疫情下董事不支薪

瓦城泰統集團去年每股盈餘（EPS）達15.51元，再創新高，且維持連續7年賺逾1個股本的紀錄，面對疫情艱困時刻，瓦城也宣布全體董事不支領酬勞，總經理自3月1日起不支薪。

瓦城泰統集團今天公告財報，2019全年營收近新台幣49億元，較去年同期成長13.92%，歸屬於母公司業主淨利約36億元，年增2.25%，每股盈餘（EPS）達15.51元，高於前年15.17元的水準，全年來客數突破860萬人次，瓦城已連續8年刷新「營收、毛利、營業利益、稅後純益、每股純益、來客人次」紀錄。

瓦城2019年已完成19家新展店，店數成長15%，已連兩年新展店店數成長達雙位數。

瓦城泰統董事會也通過擬配發每股現金股利10元，盈餘配發率約64.47%，以30日收盤價189元計算，殖利率達5.29%，瓦城已連續6年現金股利配發超過一個股本。

面對疫情重創觀光餐飲產業，且疫情結束後，市場估計仍需經歷恢復期，瓦城也決議全體董事不支領2019年董事酬勞，總經理自3月1日起不支薪，以保障全體同仁工作權益為集團首要目標，此舉也是開了餐飲業第一槍。

旅行社、飯店業因疫情全面受挫，雄獅先前宣布開第一槍後，晶華、五福等都陸續跟進自救方案，包括董監事將不領取2019年酬勞、高階主管也主動減薪等措施。

展望後市，面對大環境挑戰，瓦城泰統集團除了打造安心用餐體驗之外，也啟動節約措施，精準控管成本費用，提升營運效率、更於3月起積極布局外送、外帶市場，創造新商機。