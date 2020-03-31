遠航案張綱維800萬交保 北檢將提抗告

台北地檢署偵辦遠航案，昨天約談遠航董事長張綱維到案，檢察官訊後認定他涉嫌違反證交法等罪，有逃亡、勾串之虞，向法院聲押。台北地院今天裁定800萬元交保。北檢將提抗告。

遠東航空公司去年12月間宣布因資金籌措困難停航，北檢為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法擅自違法停業等規定，傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

另外，台北地檢署早已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，指揮調查局深入偵辦，並函請民航局檢查遠航財務狀況，清查是否有掏空或其他不法情事。

鏡週刊報導，張綱維27日現身遠航總公司，要求財務人員將金庫內預留支付清算人力及相關成本的新台幣800萬元現金交出來，還領走遠航職工福委會以財團法人名義在兆豐銀行帳戶名下的200萬元。不過，北檢以偵查不公開為由，不願說明。

北檢偵辦遠東航空案，懷疑張綱維違法停業，且遠航資金有疑義，昨天將他約談到案，訊後認定張綱維違反證券交易法、刑法詐欺罪、背信罪、商業會計法、洗錢防制法、民用航空法等，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

至於遠航停飛部分，檢方也認定張綱維違反民用航空法第110-3條擅自違法停業規定。

台北地方法院今天下午經過4個多小時審理後，晚間7時許裁定新台幣800萬元交保。台北地檢署將提抗告。

檢方認為，法官認定有逃亡之虞，也有勾串之虞，但對違反證交法部分認為有某些部分缺乏證據，但聲押資料中其實已有明確提供帳冊、會計憑證、查核資料等證據，因案情複雜且資料涉及會計專業，檢方將向高院說明。

檢方認為，張綱維上週回遠航取走800萬元，法院今天具保800萬元，等於以不法所得具保，顯不合理。檢方將會詳備理由抗告，並盡力保全證據及資產、保護遠航員工權益。

（中央社）

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