台式麵包界四大天王 全新升級出「爐」

搶攻烘焙市場一年超過600億元的商機，統一集團旗下烘焙品牌「Semeur聖娜」31日宣布，鎖定國人購買率第一的台日式甜麵包，特別攜手榮獲2008年世界麵包大賽（樂斯福盃）銀牌、現任統一集團烘焙技術總監的文世成師傅，共同研發全新食感與外型的麵包界四大天王，包括「厚菠蘿」、「燒紅豆」、「卡士達」、「重奶酥」，不僅餡料加好加滿，還加上時尚菱格紋、幸運草、可愛熊掌與雙色球體外型，大幅提昇食慾感！

業者表示，即日起四支麵包新品在Semeur聖娜全台門市天天現烤出爐，售價從35～45元不等，新品上市期間到店消費滿150元，只要加入聖娜LINE好友，就可立即用手機參加四大天王的票選及抽抽樂活動，最大獎可獲得任天堂Switch一台、購物金與商品優惠等大獎。業者指出，雖然正值防疫期間，透過新的數位活動方式，讓消費者可以安心參與又有趣味性，預期將帶動業績成長10％以上。

據Semeur聖娜統計，國人最愛的台式甜、鹹麵包仍為目前市場上銷售主力，其中甜麵包占比達三成，因此，這次特別針對消費者最常選購的品項進行升級革新，其中「厚菠蘿」看準愛好者就是喜歡吃菠蘿外層酥皮，克服製程挑戰增量近30％，並加上深切的菱格紋提升視覺美味感。

「燒紅豆」則採用台灣市場新鮮紅豆熬煮，皮餡比重量達1:1，有別於一般圓型麵包體，特製幸運草增加麵包切口，達到口口滿餡；「卡士達」採用優質瑞穗鮮乳，奶香濃郁；「重奶酥」是以香濃厚重的奶酥內餡，呈現經典風味。

業者說，看好民眾對高品質與名師麵包趨之若鶩，Semeur聖娜接下來也將持續攜手統一集團烘焙技術總監文世成師傅，定期推出新口味，期望在該品牌明星商品「金塊系列」與「鹽之花‧捲」之外，推出更多樣化的麵包！