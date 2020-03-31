高雄上市櫃建商去年EPS 京城建4.31元奪冠

京城建設（2524）因高雄房市熱絡，去年營收59.90億元，創下歷史新高紀錄，京城建設31日公告，董事會已經通過去年財報，每股盈餘4.31元，比2018年的1.29元，年增約234.11％，也是高雄上市櫃建商獲利最高者，其次分別是第二名的華友聯的2.45元、以及第三名的隆大2.43元。

在京城董事會之後，高雄上市櫃建商的去年財報，大多數已經出爐，隆大營建（5519）去年營收約43.94億元，每股稅後盈餘約2.43元，比2018年的2.41元，微增0.83％，董事會雖然尚未決定配發多少股利，不過，隆大董事長陳武聰說，希望可以比2019年的股利多一些。

永信建設（5508）去年營收約23.38億元，每股稅後盈餘約2元，比2018年的3.18元，年減約37.11％，董事會擬配發1.801元現金股息。

華友聯（1436）去年營收約20.74億元，每股稅後盈餘約2.45元，比2018年的3.74元，年減約34.49％，董事會擬配發2.50元現金股息。

鑫龍騰（3188）董事會擬配發0.50元現金股息，欣巴巴（9906）、聯上（4113）則由董事會決議不配發任何股利。