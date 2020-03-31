避免群聚旺到「它」 3月業績竟增2成

新冠肺炎造成百業蕭條，「避免群聚」更成壓垮業績最後一根稻草，不過車市卻意外暢旺，截至昨日為止，3月前30天的掛牌數累積達到3.2萬台，不只較上月增加18％，也較去年同期微幅成長0.2％，成為這波疫情下罕見的特例。

龍頭車廠和泰車分析，不能說疫情沒有影響，近期到門市賞車的民眾大約少了二到三成，不過「真的來展間了，就是要買車，不會這時候沒事亂跑」，所以猶豫期反而短了、成交數並未減少，對照其他行業的蕭條市況，實際買氣反而增加。

和泰車Toyota本部長劉傳宏說，除「避免群聚」政策讓許多人不敢搭大眾交通工具，淸明掃墓、國內旅遊不搭遊覽車，不坐高鐵，覺得寧可自己開車才安全，近期油價大幅下跌，開車成本有感降低，也推了許多原本就想買車的人一把。

依據監理所統計，3月前30天和泰車、中華、賓士、本田、特斯拉、福特、馬自達的銷售都比上月更好，進口車買氣更甚於國產車，其中包括特斯拉的貢獻，占整體車市的比例來到52.5％，國產車則因先前大陸封關，零組件仍有跟不上的問題。

國產車廠表示，雖然疫情有更為險峻趨勢，但隨著大陸逐步復工，加上國產車廠尋求大陸以外的零組件廠奧援，原預估的斷貨危機可望獲得解決，裕隆、國瑞及福特六和等車廠警報將陸續解除，短期內台灣汽車供應不致受到影響。

（中時 黃琮淵）