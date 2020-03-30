世貿三館高價標出 不動產市場完成壓力測試

南山人壽30日砸下312.76億元成功標得「世貿三館」地上權土地，不動產市場專家指出，這項世紀標案也為不動產市場完成「壓力測試」，更顯示在疫情衝擊下，大咖最愛的投資標的還是不動產，累計今年首季全台土地市場成交總額已飆出936億元天量，刷新單季新高紀錄。



仲量聯行董事總經理趙正義表示，台北地區土地取得相對困難，「世貿三館」是信義區最後一塊大面積土地、蛋黃中蛋黃，30日開標，四大壽險公司全員到齊，且總價創新高，顯示信義計畫區商辦市場穩健，在低利環境下，持續穩定收益仍具絕對吸引力。



趙正義指出，南山人壽拿下「世貿三館」除打破最高總價「地王」紀錄外，每坪644.05萬元也創下第三高單價紀錄、容積單價115.01萬元也創下第四高紀錄、及4,856.3萬坪的第三大地上權土地面積紀錄。



瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，從「世貿三館」標售案可驗證，在央行降息環境下，「抗疫」首選還是不動產，尤其是精華地段不動產。這塊地容積率有560％，規劃做高級辦公室、百貨商場、旅館都很適合，加上目前標購高價地上權案的投資人多安排容積移入，預估未來量體近6萬建坪，造價100億元起跳，完工後頂級辦公室有機會挑戰每坪月租6,000元。



黃舒衛指出，南山人壽在信義計畫區搶地來勢洶洶，目前累計砸下741億元取得區內三大地上權土地，面積突破1.23萬坪，幾乎要超越信義計畫區「地王」富邦。南山人壽從得標「世貿二館」後，士氣如虹，目前已幾乎包辦信義計畫核心區新辦公供給，將強化在A辦市場絕對話語權。



黃舒衛表示，接下來，台北市總投資額達300億元的南港「台電中心倉庫南港舊址（AR-1-2）土地開發招商案」、占地面積達4,732坪，以及松山機場旁面積達2,982坪的國泰營區地上權案，這兩筆大案，也是大熱門，預期也將會成功標脫。