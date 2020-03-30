裕隆認列244億虧損 動用特別公積、減資打虧

裕隆汽車（2201）30日董事會通過2019年財務報表案，淨損244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資後裕隆實收資本額調降至100億元，實收資本額降幅約36.4％。

裕隆表示，近年來兩岸經濟情勢不佳，造成汽車市場銷售環境低迷，自主品牌銷售表現未如預期，及考量新冠肺炎疫情持續對產業的影響，經與會計師討論後，董事會決定依穩健保守原則，針對2019年帳上應收帳款及車型技術資產，進行提列損失準備及資產減損。

裕隆強調，由於屬於一次性影響，本次提列資產減損不會影響公司現金流，經營面不受影響。

裕隆表示，減資主要目的為改善財務結構、有助於提升未來每股淨值，及每股盈餘（EPS），全案將提交2020年6月裕隆股東會討論決議。

裕隆認為，經過此次的財務調整，使納智捷轉型輕資產的營運模式可以適應未來，以更健康的方式發展。

因應產業環境變化與未來的發展機會，裕隆集團自去年開始啟動自主品牌的策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台及研發能量對外全面開放、爭取多元客戶，藉由資源共享共用，創造規模、降低成本。裕隆汽車也在開放平台策略轉型下，陸續爭取到Muses、Adiva等海外品牌生產代工業務，並建立穩定合作關係，積極拓展多元客戶市場。

今年，裕隆與鴻海簽署合資協議設立公司，推動開放平台與共用化的經營新模式，未來在合資公司開放平台及生態鏈的優勢資源下，做為合資公司的客戶之一的納智捷品牌，將持續推出滿足市場需求的新產品。

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