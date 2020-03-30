巨大留錢抗疫 股利僅發4.6元

巨大公布去年財報，每股稅後盈餘為9元，董事會提案配發現金股利每股4.6元，相較過去幾年配息率略微降低。巨大表示，除考量集團長期發展策略，也是預期今年全球經濟受疫情衝擊，故保留資金以利長期、永續發展。

巨大合併財務報表已由董事會通過，並將提請預訂於6月19日召開之股東常會承認，坦言新冠肺炎疫情衝擊全球經濟動能，全球經濟充滿不確定性，將為集團經營帶來挑戰，將密切觀察疫情後續發展並採取必要的因應措施，以降低對集團營運的影響。

巨大集團發佈2019年合併營收為新台幣634.5億元，較2018年成長5.3％，創歷史新高；稅後淨利為新台幣33.7億元，較2018年成長17.8％，每股稅後盈餘為9元，預計配發現金股利每股4.6元。相較過去幾年，巨大2019年配息率略微降低

2019年巨大集團主要成長動能來自歐洲電動自行車熱銷及中國內銷市場回溫。自有品牌業務在全球主要市場表現以捷安特歐洲公司表現最為亮麗，營收較2018年有二位數的增長，其中自有品牌電動自行車，在歐洲迎上銷售熱潮，銷售量較2018年成長超過四成。捷安特美國公司因產品優化，營收也有個位數成長。

捷安特中國公司受惠於內銷市場需求回溫，2019年銷售量值同步成長，全年營收以人民幣計亦達二位成長，表現優於預期。製造方面，巨大集團位於中國昆山及天津的工廠已經恢復正常營運；新建匈牙利廠將於今年年中開始投產。集團高級車生產基地台灣廠則持續強化自動化生產。

(中時 黃琮淵)