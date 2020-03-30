無畏疫情 法人估力成上半年業績佳

無畏新冠肺炎疫情，記憶體封測廠力成上半年業績看佳，法人估主要是伺服器需求帶動記憶體封測和系統級封裝模組，預期上半年業績可創同期新高，下半年逐季創高可期，今年業績再衝新高，獲利拚歷年次高。

展望力成今年上半年營運表現，外資法人報告指出，NAND型快閃記憶體（NAND Flash）以及系統級封裝（SiP）模組可望持續成長，主要是伺服器的固態硬碟（SSD）模組需求帶動，以及新客戶對SiP模組拉貨，帶動力成上半年封測表現。

此外力成在標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）封測量持穩，產能續滿載，行動DRAM、利基型DRAM以及特殊型DRAM封測需求高於往年季節性表現。

在快閃記憶體部分，智慧型手機應用需求可能季節性調整，資料中心需求持穩，固態硬碟滲透率持續增加。

在系統級封裝和模組部分，相關需求看佳，產品組合改善。在邏輯晶片封測部分，傳統型封裝需求正向看待，持續開發先進封裝技術，力成模組廠稼動率接近滿載。

法人預期，力成第1季業績有機會較去年同期成長25%，創同期新高可期，第2季業績可望季增4%到5%區間，拚歷史單季新高，上半年業績可望創歷史同期新高。

展望今年下半年和全年，法人預估，力成今年下半年業績有機會逐季創新高，今年全年業績可望較去年成長13%到15%區間，年業績有機會逼近新台幣760億元，衝歷史新高，今年獲利有機會站上歷史次高。

力成自結2月合併營收新台幣58.91億元，較去年同期43.41億元成長35.72%，創歷史同期新高，累計今年前2月力成自結合併營收122.32億元，較去年同期95.13億元大增28.58%。

延伸閱讀

遠距工作帶來強勁需求 美光：記憶體恐缺貨

在家辦公增筆電大缺貨 零組件股人氣旺

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram