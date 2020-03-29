飯店母親節檔期吸客 超前部署

新冠肺炎疫情不止，觀光飯店今年搶攻母親節餐飲商機有新作法，除「超前部署」推出早鳥優惠、與外帶與外送的母親節大餐外，台北喜來登、寒舍艾美、萬豪、美福等飯店，以消費達指定金額都有回饋或可參加抽獎，增加客人到館消費誘因；亞都、艾美、萬豪、君悅，以及新北板橋希爾頓，以採異業結盟方式加值消費體驗或拓展銷售通路。

母親節、西洋情人節和耶誕節三節，為觀光飯店餐飲行銷超級大檔，過去業者推出的母親節大餐或蛋糕，不需費力行銷即可完銷「輕鬆賺」，今年因新冠疫情強襲，觀光飯店不敢樂觀，除已低調展開促銷，並推出各種加值方案為誘因，將商品與服務由館外向館外延伸，業者步步為營、整體作戰策略迥異過往。

香格里拉台北遠東國際大飯店今年搶母親節餐飲商機，採「全線開打、火力全開」策略，除全館各餐廳都有母親節大餐，且有外帶外送服務，享用母親節餐點即可有機會參加住宿券、SPA按摩券及餐飲折扣金。因消費者對在公眾環境用餐略微緊張，所以決定釋出多間客房並改裝為為用餐包廂，讓每一組家庭可直接在客房享用母親節餐點。

台北晶華酒店則將宴會廳將分隔成多間獨立包廂，為媽媽與家人打造專屬用餐空間，並加碼贈送媽媽沐蘭SPA的舒壓療程。

台北萬豪酒店除高檔日式火鍋外，其它餐廳在母親節檔期，單筆消費滿6,000元刷台新銀行贈送老行家茗茶。台北萬豪並首度與數位行銷公司合作，跟消費者透過LINE玩「互動式客製卡片」，讓消費者以萬豪提供的電子賀卡寫下對母親的貼心話。

台北美福飯店全館母親節當日消費滿3,800元，贈面額500元餐飲抵用券，使用期限至8月31日，即日起至4月19日預付全額訂金即享免一成服務費。另外，飯店用餐滿4,020元，即可以加價2,020元+10％於消費當日住宿飯店行政客房，好康優惠之多，為歷來之最。