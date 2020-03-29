17年前壓箱寶 成衣廠做出全台首件P3防護衣

位於印尼成衣廠內，一排產線人員正在車縫一批批布料，車縫完還要按照縫線細心折好，嚴禁「丟包」，只能用雙手奉上交付給後排同仁趕製下段工序。

這是聚陽在印尼工廠生產醫療防護衣的現況，每個人正在趕製這批急單，準備搭上華航班機，優先回台直達衛福部。

聚陽所生產的，是P3等級醫療防護衣，可以有效阻隔病毒入侵。這是高等級的醫療防護衣，卻由成衣廠全包下衛福部10萬件緊急防疫訂單，也吸引總統蔡英文在3月16日第一次踏進聚陽台北總部參訪。

土法煉鋼一直試 做出台灣第一件P3級防護衣

一家僅成立30年的成衣廠，在台灣紡織產業歷史中，才剛邁入「而立」階段。過去從未生產銷售醫用防護衣，專攻平價流行服飾市場的聚陽，卻可以奪得全台第一家生產P3防護衣廠家的頭銜，一時間令外界摸不著頭緒。

聚陽董事長周理平笑說，其實答案很簡單，這是早在17年前我們就完成開發的研發成果。

原來，束之高閣的壓箱寶，就這麼擺了17年，至今才派上用場。

2003年台灣歷經SARS，聚陽董事長周理平回憶，那時候台灣醫用防護衣大多進口，政府認為，應該要在這塊領域著墨，透過經濟部工業局發起科專計畫，「我們就去申請了呀」。

儘管話說得輕鬆，但是做流行服飾的成衣廠要跨入醫用防護衣，即便是外行人也覺得技術層次「跨很大」。那時毫無經驗的聚陽，沒有相關專家可以請益，聚陽跨領域創新中心專案總經理廖白蓉笑說，一切都是土法煉鋼，就是一直試、一直試。

從發想階段開始，廖白蓉思索著防護衣目的是隔絕外在污染源，就跟雨衣要隔離雨水概念相似。於是她帶著研發團隊，直接跑到雨衣工廠觀摩，從生產技術、製程到機器設備，每個環節勤做筆記、細心觀察。

就這樣一點一滴堆疊相關知識，了解防護衣關鍵技術在於防水膠條的黏合，也連帶認識防水膠條黏合專用設備。她說，在當年，即便是運動衣，也很少用膠條。

駐廠一段時間後，聚陽研發團隊進入實作階段，第一步就是先買台設備練兵。周理平拍板讓同仁添購超音波花邊縫合機，擺在實驗場域，天天用不同溫度嘗試布料與防水膠條貼合度。

廖白蓉說，溫度太高會讓布料破洞；反之，溫度太低，膠條不能完全服貼，就無法達到防滲透效果。再加上，止水膠條成分特性，貼合在不同布種，效果也不一樣。可以想見，貼合要成功，必須找到「眉角」。

就這樣，研發團隊每天埋頭苦幹，不斷貼合檢測、貼合檢測，終於在3個月後研發出防水膠條貼合方式，順利取得專利。

不過在聚陽準備拿出辛苦研發成果之前，台灣SARS警報解除，這項研發計畫來不及付諸上市，只能紀錄成冊。

17年後，大規模傳染病毒再度捲土重來，周理平在過年前夕就提醒研發團隊，是時候把當年研發成果拿出來「複習」。政府提前部署防疫工作時，聚陽同樣提前布局生產節奏。

經濟部一通電話 聚陽拚4月底交10萬件防護衣

因此，當經濟部致電給周理平時，他說，幾分鐘內就決定幫忙了。

接下任務後，聚陽一週內便完成樣衣製作與檢測，力拚3月底出貨、4月底完成10萬件防護衣。不僅如此，聚陽還挪出越南工廠部分產能，額外承接政府委託22萬件隔離衣，總計32萬件，預計在5週內出貨交付完成。

周理平說，身為成衣代工廠，經常遇到客戶急單，接單後開始聯繫品管、生管與原料端，在內部幾乎形成SOP；今天的隔離與防護衣，也是一種急單，只是交易對象並非平日往來的客戶。

畢竟頭一回量產防護與隔離衣，工廠端由總廠長親自督軍盯生產進度。同時為了加快生產效率，防疫專案小組討論後，決定將生產製程拆解成一個口令一個動作；拆解愈細、員工上手速度愈快，也就是所謂的製程標準化。

製程標準化向來是成衣廠擅長領域，流行服飾造型變化多端，無法用一名員工從頭到尾做完一件衣服，透過生產流程切割成一個個標準動作，讓員工做重複動作時，形成慣性後就容易上手，生產效率跟著提升。

廖白蓉舉例，衣服會有領子、袖子，我們就會安排一批專門做領子，另一批專做袖子。

不過防護衣與一般衣服不同的是，防護衣所用的布料，是經由後加工塗布化學藥劑，主要是防止液體或病毒滲透，因此必須維持表面塗布層完整性，哪怕是微小刮痕都不行。廖白蓉說，產線同仁將半成品轉送到下一道工序時，必須要一件件摺好往上疊，「絕對不能用丟的」。

有趣的是，當年聚陽所試製的樣衣強調隔絕性，這回生產防護與隔離衣則是添加透氣舒適性。周理平認為，醫護人員一穿就是好幾個小時，若增加舒適性，也是對第一線防疫人員的體貼。

如果當年沒有申請防護衣科專計畫，今天能否同樣在兩週內開始出貨。周理平想了一下說，「不容易喔，接到（工業局）電話之後，可能沒把握如期交貨」。

下一階段，聚陽將在嘉義建立防護衣產線，初期將建置月產1萬件防護衣產線，最終拉高至5萬件，協助政府建置未來防疫產能。不過台灣工資成本偏高，估計嘉義防護衣產線，平均一件製造成本逾新台幣240元，光要打平就不容易，更遑論盈餘。

僅管政府無法承諾後續防疫戰備收購量，周理平卻已著手準備申請GMP工廠與ISO認證，長期駐紮嘉義工廠的念頭已確定，宣告著開闢新局進軍醫療耗材市場。

周理平笑說，「反正我們是科專申請常客」，這番話似乎透露著，聚陽口袋裡還有很多壓箱寶，正醞釀創造新商機。

延伸閱讀

台美緊密！美方替台灣保留防護衣原料

防疫下一步 與人靠太近擬開罰…

空服機組員防疫 4月起配戴護目鏡穿隔離衣

案268足跡曝光 曾去這些地方遊玩